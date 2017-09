Dopo 12 anni il negozio MUJI di Via Torino cambia sede e si sposta più vicino al Duomo, portando nel centro città un nuovo stile e un nuovo modo di vivere minimal.

MUJI Italia, guidata dal presidente Kenta Horiguchi e parte del Gruppo Ryohin Keikaku, continua il suo progetto di ampliamento sul mercato italiano con il rinnovamento dello store MUJI di Via Torino a Milano che, dopo dodici anni, lascia la sua storica sede per una location più vicina al centro città. Un nuovo spazio che promette di stupire con i suoi prodotti e servizi, oltre che con le tante novità attese nei prossimi anni.

Inaugurato nel novembre del 2005, lo store di Via Torino a Milano è stato il secondo negozio aperto in Italia e nella città meneghina, dopo quello di Corso Buenos Aires. Dopo anni di presenza al civico 51, il nuovo spazio al civico 22 porta con sé una ventata d’aria fresca e lo stile inconfondibile del Sol Levante. Tre piani, una superficie totale di 526.29 mq. e un’offerta di 2.500 prodotti, lo rendono ora uno dei negozi di punta di una delle vie più frequentate per lo shopping milanese.

Se da un lato il nuovo negozio riprende il format utilizzato anche per la ristrutturazione di quello di C.so Buenos Aires, con l’utilizzo di diversi materiali naturali per l’arredamento e l’architettura (legno, ferro e mattoni), dall’altro quasi se ne discosta, con un design pensato per incontrare le esigenze del diverso target che frequenta Via Torino, a cui MUJI vuole parlare con una serie di servizi specifici e un’architettura moderna e di impatto.

“Si tratta di un modo diverso di concepire gli spazi e l’organizzazione, che deve tenere conto della zona in cui si trova lo store e delle persone che è in grado di attrarre”, ha commentato Kenta Horiguchi, Presidente di MUJI Italia. “Inoltre, proprio per la zona centrale, il nuovo negozio è stato ideato per ospitare alcune importanti novità. Il 2018, infatti, vedrà arrivare in Via Torino 100 referenze dedicate al food, in particolare snack, oltre ai tè che hanno già debuttato nello store di Corso Buenos Aires”.

Uno spazio in cui potersi immergere completamente nella filosofia MUJI ma, che al tempo stesso, si rifà allo stile cosmopolita della città di Milano, con un’attenzione specifica al cliente, il quale può sperimentare in prima persona la qualità dei prodotti e usufruire di numerosi servizi di personalizzazione pensati per donargli un’esperienza in-store unica.

Un’esperienza che inizia ancora prima di entrare nello store. Le vetrine presentano infatti una delle novità, con una schermata ad altezza uomo, che riproduce in loop i video ufficiali dei prodotti MUJI, presentandone le caratteristiche, la storia, l’utilizzo e la filosofia che ne sta alla base.

Appena entrati nello store si viene accolti da un ambiente in stile urban chic, con una parete di mattoni a vista e una scala di ferro che collega il piano terra a quello superiore e a quello -1. Qui si trovano i primi indizi di uno dei pensieri cardine della filosofia MUJI, “What is MUJI?”, ossia scelta di materie prime di qualità; controllo, miglioramento e razionalizzazione dei processi di produzione; studio di un packaging semplice ed essenziale, che sottolinea la naturalezza dei colori e delle forme dei vari prodotti.

A pianterreno si trovano inoltre due postazioni dedicate alla personalizzazione dei propri acquisti. La prima è MUJI Gift, un’area dove poter creare il proprio pacchetto regalo, grazie a un’ampia selezione di timbri, sacchettini, con un esclusivo servizio di “cucitura” per sigillarli, gift card realizzate dai designer MUJI, oltre alla presenza di una macchina Olivetti modello Valentine, con cui poter scrivere biglietti di auguri o dediche in perfetto stile retrò. La seconda postazione è invece provvista di una macchina per ricamare, dove si può chiedere la personalizzazione dei prodotti MUJI in tessuto, con immagini di animali, nomi o piccole frasi.

Salendo l’imponente scala di ferro, si giunge al primo piano. Il percorso è reso speciale dalla presenza di una parete in legno naturale, con delle piccole nicchie contenenti alcuni dei prodotti focus di MUJI, come le sneakers, gli articoli per la cura della pelle o i contenitori in acrilico. Al primo piano i clienti più affezionati troveranno molte delle linee più conosciute di MUJI, come il fashion, con un’ampia offerta di capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino, come la nuova linea ONE-ALL, caratterizzata da capi casual, pensati per la vita di tutti i giorni; i prodotti per lo skincare; l’Aroma Labo, un’area dove è possibile mixare gli oli essenziali per la casa e creare le proprie fragranze preferite, da utilizzare con il prodotto che è diventato un best seller per MUJI, l’Aroma Diffusore; la zona stationery e la linea MUJI to GO. Anche qui si può trovare una postazione dedicata ai timbri, posizionata strategicamente a pochi passi dalle casse, dove poter rendere ancora più speciali i propri acquisti, con immagini dei simboli italiani o creando delle piccole frasi personalizzate. Da non dimenticare, la presenza di una zona con l’esclusiva MUJI Bag realizzata in occasione dell’apertura dello store, disponibile sia a questo piano sia a pianterreno.

Ultimo, ma non meno importante, il piano -1 dedicato ai mobili e ai complementi d’arredo. Qui ritroviamo un altro dei pilastri della filosofia MUJI, il concetto di “Compact Life”. Con i propri prodotti, MUJI desidera infatti portare i clienti a scoprire un nuovo modo di vivere gli spazi abitativi più semplice, essenziale e confortevole, fatto solo di prodotti realmente necessari alla vita quotidiana. Rispetto allo spazio precedente, quest’area è stata raddoppiata per ospitare un più vasto range di prodotti e alcune delle novità della stagione autunno-inverno, come i nuovi asciugamani in cotone organico, più morbidi e piacevoli sulla pelle, pensati per incontrare le esigenze quotidiane di tutta la famiglia.

L’apertura di uno store più grande in Via Torino si inserisce all’interno della strategia di sviluppo del colosso giapponese a livello mondiale che, tra l’altro, ha appena aperto il primo mercato di frutta e verdura nello store di Yurakucho a Tokyo, debutterà con degli alberghi in Cina e in Giappone, e di recente ha aperto il primo flagship store a Singapore, grazie al quale MUJI ha aumentato la propria presenza al di fuori dei confini Giapponesi.

www.muji.it

Photos © Carlo Fico