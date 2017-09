NESPRESSO apre una nuova boutique in Liguria.

La coffee experience di Nespresso approda in un nuovo centro commerciale ligure, raggiungendo quota 55 punti vendita su tutto il territorio nazionale.

Nespresso, leader globale nel settore del caffè porzionato, inaugura una nuova boutique nella città di Genova. Il nuovo punto vendita si trova all’interno del centro commerciale Fiumara.

Il punto vendita è posizionato in una location strategica all’interno della galleria commerciale e permetterà a tutti gli amanti di questa bevanda di concedersi una piacevole pausa dagli acquisti. Perfettamente integrata con gli altri brand di fama internazionale, la Boutique ripropone l’inconfondibile stile elegante ed essenziale di Nespresso e offre uno spazio in cui tutti i Club Member, guidati da Coffee Specialist, avranno la possibilità di scoprire l’incredibile coffee experience di Nespresso e di individuare il loro gusto preferito per poter poi rivivere il rituale a casa propria.

Questa nuova apertura si inserisce nella strategia di ampliamento retail che ha l’obiettivo di estendere la presenza del brand sul territorio nazionale, continuando a rafforzare in Italia il business in home e out of home, anche attraverso importanti partnership con realtà del mondo enogastronomico. Inoltre, per rispondere al meglio alle esigenze dei suoi Club Members, Nespresso offre, oltre alle Boutique, un’ampia gamma di opzioni d’acquisto come l’e-commerce, l’app e il servizio di call center.

www.nespresso.com