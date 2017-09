Gioielleria ALESSA Guatemala City.

Situata nel centro commerciale Fontabella, la gioielleria Alessa propone una selezione di gioielli esclusivi in un ambiente accogliente e raffinato.



Per la boutique, collocata nel frenetico complesso commerciale e progettata da Taller KEN Studio, il principale obiettivo è stato quello di realizzare un piccolo spazio molto particolare, dalle superfici morbide, arrotondate, ed alquanto originali, in grado di avvolgere il cliente in una shopping experience unica, che mantenesse le stesse peculiarità di una tradizionale gioielleria e, allo stesso tempo, in grado di presentare l’offerta merceologica in modo accattivante.



La zona espositiva centrale si innalza dal pavimento ed è speculare al blocco riflettente che sporge dal soffitto; la parete destinata ad accogliere le cassettiere è ornata da un rivestimento fatto di nappine sfilacciate di cotone e rivestite da tubicini in ottone; l’arredamento, realizzato in modo artigianale, si compone di teche espositive in legno naturale dagli accenti color pastello verde-acqua.

Il cliente può visionare i preziosi che sono custoditi e disposti su vetrine disegnate ed eseguite appositamente da architetti autoctoni, mentre, attraversando uno stretto corridoio, può distrarsi nella “grotta di cristallo”, un magico mondo di pietre ed elementi specchianti. Non mancano la zona destinata all’accoglienza clienti e quella riservata alle trattative, un’area per gli uffici, i servizi ed il magazzino.



Il design di questa boutique dalle curve sinuose, gli specchi ed i cristalli riflettenti, i complementi dorati, insieme alla tavolozza di tenui colori, creano un’atmosfera unica, perché sono in perfetta sintonia con la clientela giovane che deve potersi muovere con facilità in un contesto così seducente.

Client Alessa Designs

Location Zona 10, Guatemala City

Designer Taller KEN

Area 85 sqm

Photos courtesy Victor Martinez

Lo Studio Taller KEN, è stato fondato nel 2013 da Gregory Melitonov e Ines Guzman, ed è uno studio di architettura con sedi a New York e in Guatemala. I suoi progetti si distinguono sia per il loro valore socio-culturale che per il loro carattere divertente; spaziano dall’ambito commerciale e residenziale a quello di manifestazioni ed eventi. È stato recentemente insignito dall’AIA del premio New Practices Award di New York, che identifica e promuove innovative ed emergenti aziende nel settore dell’architettura. Gregory e Ines hanno anche lavorato con Renzo Piano come parte del team di progettazione del Whitney Museum of American Art e per le sedi nel parco High Line di New York.

by AN shopfitting magazine no.140 ©