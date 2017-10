Paulo Merlini Arquitetos firmano la “La Cattedrale” degli appendini.

“Gli oggetti sono forme di “idee cristallizzate” e maggiore è la connessione con le idee, di maggior rilevanza sarà l’oggetto realizzato”-spiega l’architetto portoghese Paulo Merlini- “e, a volte, la funzionalità è talmente importante che il valore estetico viene dimenticato. Qui, sono stati sviluppati alcuni progetti come alla riscoperta dei disegni di Cenerentola e riprodotti in modo di rendere lo spazio empatico con il pubblico”.

Gli architetti dello Studio Paulo Merlini Arquitectura hanno creato per la boutique MR&MRS WHITE STORE a Leça Palmeira, in un ambiente delle dimensioni di una cattedrale con soffitti alti quasi 6 metri, un cielo costellato di bianchi appendiabiti, che invitano la clientela alla contemplazione.



Sovente le grucce appendiabiti sono accessori che in un negozio vengono stoccate in ripostigli; in questo caso la loro funzionalità ha ispirato il progetto diventando il punto focale per lo sviluppo degli interni. Gli appendini sono stati distribuiti e suddivisi in punti equidistanti: una veduta dall’alto mostra uno schermo a pixel con quattrocento elementi ripartiti su una superficie di 80 mq.



La progettazione spaziale prevede la riduzione della soffittatura originale, in grado così di valorizzare le collezioni di abbigliamento, insieme a tutti gli altri componenti espositivi. All’ingresso, lo sguardo viene automaticamente attratto verso l’alto da leggeri filari con bianche grucce, per poi posizionarsi su impalpabili appenderie che scorrono lateralmente ed al centro del negozio. Il sistema di illuminazione è determinato da proiettori equidistanti la cui luce verticalizza lo spazio e, riflettendosi sui bianchi binari di fili, conferiscono all’ambiente, maggiore luminosità e consistenza.

Designer Paulo Merlini Arquitectos

Location Leça da Palmeira, Porto, Portugal

Photos courtesy Fernando Guerra (FG+SG)

Lo Studio di architettura portoghese basandosi sul motto “NOI SIAMO IL PIU’” si pone come obiettivo di creare spazi che conferiscano stimoli positivi e che siano in grado di influenzare positivamente i loro livelli omeostatici. A seguito della convinzione che essendo la nostra origine frutto di milioni di anni di sviluppo, e che il rapido progresso impostoci in questi ultimi centocinquanta anni, ha determinato un nostro imprigionamento in una realtà in continua evoluzione dominata dall’architettura, come creatori di questa nuova era, interviene l’obbligo di adattare lo spazio esterno ai corpi e non viceversa. Lo Studio si è concentrato così, soprattutto nella realizzazione di opere improntate sulla risposta del cervello umano agli stimoli esterni.

by AN shopfitting magazine no.141 ©