ITSU STORE Sao Paulo

Itsu store progettato dagli architetti brasiliani Terra + Tuma si trova in uno dei più famosi centri commerciali della città carioca.

Gli architetti hanno riadattato una preesistente attività commerciale per adibirla a store.

Destinato ad accogliere al suo interno una vasta selezione di prodotti lifestyle, questo progetto innovativo, che si distingue già dal fronte strada, presenta dei muri perimetrali in blocchi di cemento di calcestruzzo che fanno da supporto modulare per il sistema espositivo: sono state ricavate nicchie e basamenti per ospitare l’abbigliamento che si intercalano ad altri vani con vegetazione sospesa.



Strutture metalliche e pareti divisorie guidano il visitatore attraverso un’architettura luminosa che culmina con l’accesso ad un rigoglioso giardino con annessa area ristoro.

Architecture

Danilo Terra, Pedro Tuma, Fernanda Sakano, Juliana Terra and Bárbara Fernandes.

Landscape

Gabriella Ornaghi Arquitetura da Paisagem.

Lighting design

Estúdio Ambar Iluminação

Photos courtesy

Pedro Kok

Gli architetti Danilo Terra, Fernanda Sakano, Pedro Tuma e Juliana Terra creano e perfezionano progetti dall’aspetto altamente tecnico in grado di soddisfare le necessità del proprio cliente. Di grande valore è l’ottimizzazione dei materiali impiegati per massimizzare la potenzialità delle loro opere che, completate coniugando comfort e qualità, le rendono sempre contemporanee. Molti dei loro progetti sono stati esposti presso la Biennale di Venezia, a Rotterdam, a Quito in Ecuador, aggiudicandosi anche numerosi premi nazionali ed internazionali.