Piattaforme Cloud Ichannel Desk e Smart Queue di IdeaTV

Dal piccolo store al grande retail, le esigenze sono sempre le stesse: generare clienti soddisfatti.

Pensare in grande e agire in piccolo, il cliente è sempre al primo posto!

Invasi e sommersi dai continui sviluppi e cambiamenti tecnologici in questa era, dove il digitale fa da padrone, diventa veramente difficile fare le giuste scelte che aiutino la propria attività a mantenere al centro il Cliente, permettendone la fidelizzazione e quindi l’aumento dei fatturati.

Oltre a vendere un buon prodotto risulta d’importanza fondamentale, per un buon successo, fornire un servizio di qualità, orientato verso le necessità dei propri clienti.

La proposta odierna di IdeaTv, business unit del Gruppo IdeaPM, è rivolta alla soluzione di due problemi ricorrenti, permettendo quindi da subito di aiutare il punto vendita nel migliorare la relazione con i Clienti.

Grazie alla modularità di due piattaforme Cloud ad alto livello, Ichannel Desk aiuterà a risolvere i problemi di comunicazione e promozione di prossimità, attraverso, ad esempio, un tablet da 10” che, grazie ai contenuti interattivi fornirà ai Clienti la possibilità di avere in tempo reale le notizie utili per direzionare opportunamente la propria spesa.

Offerte e promozioni riusciranno ad essere maggiormente assimilate dai clienti, portando un concreto risultato al Vostro business. Con Smart Queue, invece, la gestione intelligente della coda agli sportelli sarà un gioco da ragazzi. I clienti verranno direzionati con un ticket verso i vostri servizi di accoglienza e al contempo riceveranno informazioni dagli schermi per promozioni o altre notizie di valore della vostra attività.

Una dettagliata reportistica e il monitoraggio live vi verranno in aiuto per capire eventuali problemi nella gestione del vostro servizio. Identificare il problema porta ad immediate azioni correttive, quali ad esempio un numero maggiore di personale agli sportelli o la revisione di alcuni processi interni.

E’ quindi una prerogativa importante affidarsi al giusto partner tecnologico quando si vuole accrescere il proprio business.

Per maggiori informazioni tel. 02 36 59 11 50

mail@ideapm.it – www.ideapm.it

by AN shopfitting magazine no.141 ©