Huawei Experience Store, a Milano il primo flagship store in Europa.

L’inedito Huawei Experience Store ha fatto il suo debutto a Milano portando nel capoluogo lombardo la filosofia dell’azienda cinese e il suo nuovo approccio verso i clienti.

Progettato e realizzato in Italia, lo store vuole offrire la migliore esperienza possibile ai clienti. Huawei ha creato un “Experience Hub” in cui i visitatori avranno a disposizione non solo uno spazio espositivo dove poter provare le ultime novità, ma anche un luogo dove “vivere le proprie passioni attraverso la tecnologia Huawei”.



Nello spazio, che si trova nel nuovissimo centro commerciale CityLife Shopping District, proprio sopra la fermata Tre Torri della linea M5, sarà infatti possibile infatti non solo provare e acquistare i prodotti dell’azienda cinese, ma frequentare corsi a numero chiuso di fotografia, inglese o cinese, trovare compagni per una corsa e insegnare ai propri figli la programmazione. Ovviamente sfruttando prodotti Huawei, che saranno messi a disposizione per le varie attività.