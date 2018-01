Cegid a NRF Retail’s Big Show 2018

Cegid presenta le sue novità pensate per rivoluzionare l’interazione con il consumatore connesso durante il processo di vendita.

Cegid protagonista del principale evento di settore con la sue nuove soluzioni integrate per il retail connesso, leve fondamentali per sviluppare una strategia di unified commerce e avviare il percorso di trasformazione e digitalizzazione dei punti vendita.

Cegid, fornitore globale di soluzioni tecnologiche retail per brand del lusso, bellezza, fashion apparel e gioielleria, annuncia che in occasione del NRF Retail’s Big Show 2018 presenterà importanti novità alla sua offerta unica in tema di shopping experience connessa: al centro della rivoluzione dei punti vendita l’azienda mostrerà la sua rinnovata soluzione integrata per il retail connesso Yourcegid Retail Y2 e la nuova piattaforma in-store omnicanale Shopping.

“In un contesto estremamente dinamico che è profondamente mutato con l’avvento delle nuove tecnologie, i brand si trovano di fronte a consumatori votati al mobile, always-on, altamente informati e presenti su tutti i canali. Per indirizzare le sfide imposte da questa trasformazione e mantenere la propria competitività sul mercato, i retailer devono ripensare il proprio modello di business e la propria organizzazione, abbracciando una gestione globale e la trasformazione digitale,” ha dichiarato Nathalie Echinard, Direttrice Business Unit Retail di Cegid. “Nell’era del retail connesso Cegid è al fianco dei professionisti di settore per supportarli nel loro sviluppo digitale, mettendo al loro servizio la sua comprovata esperienza e le innovazioni più all’avanguardia, il tutto attraverso un’unica piattaforma centralizzata e aggiornata in tempo reale che consente di offrire al consumatore finale un’unica brand experience sempre coerente, indipendentemente dal canale di acquisto prescelto.”

La soluzione Yourcegid Retail Y2 di Cegid indirizza tutte queste sfide, portando il potere e la flessibilità del cloud e della mobilità in un ambiente non virtuale, garantendo contestualmente la massima modularità, interoperabilità e abilitando la business intelligence, per fornire un’esperienza di acquisto senza precedenti. Si tratta di una soluzione realmente integrata per il retail connesso, che consente ai retailer di implementare una strategia omnichannel efficiente, capace di garantire una visione a 360° su tutto il canale, pensata per migliorare la customer experience e favorire la fidelizzazione dei clienti, abilitare la gestione di una supply chain sempre più complessa e l’internazionalizzazione, allineando tutte le aree di business: dalla gestione omni-commerce al CRM & clienteling, dalle operazioni in-store alla gestione della forza lavoro, non dimenticando merchandise & inventario, nonchè finanza & controllo e la conformità con le regolamentazioni locali.

“La nostra nuova soluzione Shopping offre allo staff dei punti vendita tutti gli strumenti di cui necessitano per servire al meglio i clienti e trasformare le interazioni,” conclude Nathalie Echinard. “Finalmente la nostra soluzione annulla il divario esistente tra i consumatori connessi di oggi e il personale di vendita dei negozi tradizionali. Shopping eleva gli addetti alla vendita a veri ambassador del brand e advisor dei consumatori.”

In occasione del National Retail Federation (NRF), quest’anno Cegid presenterà dal 12 al 14 gennaio la sua nuova soluzione POS. Oltre alle novità, Cegid sarà presente al Jacob K. Javits Convention Center di New York presso lo stand #3775 con tutta la sua offerta. Per prenotare una visita cliccare qui. Tra gli appuntamenti dell’azienda durante l’evento, Cegid invita i suoi ospiti ad approfondire la propria offerta con l’executive team e un panel di clienti durante un cocktail che si terrà lunedì 15 gennaio alle 12:30.

www.cegid.com