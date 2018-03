Mathieu Lehanneur progetta il flagship store Maison Kitsuné di New York.

ENGLISH VERSION

Il designer Mathieu Lehanneur è stato incaricato da Maison Kitsuné, marchio di moda ed etichetta discografica di Parigi, di progettare il concept globale ed il design d’interni del nuovo negozio di New York.



Il concept è una rappresentazione visiva e fisica di come Maison Kitsuné spazia tra moda, musica e design, senza soluzione di continuità. Infatti, Mathieu Lehanneur afferma: “La storia del marchio si basa su collegamenti: i legami tra Francia e Giappone, quelli tra moda e musica, così che il nuovo flagship store di New York materializza ed incarna queste connessioni nel suo contesto.”

Dopo i cinque anni trascorsi nei locali di Broadway, vicino a Madison Square, Maison Kitsuné si trasferisce in uno spazio di 130 mq., al piano terra di un edificio di pietra rossa, al 248 Lafayette Street, SoHo. Qui, la boutique è caratterizzata da un binario metallico curvilineo che si dipana dal pavimento in cemento fino agli alti soffitti, che conduce i clienti dalle vetrine verso i camerini posti sul retro.

Questo tubo metallico iridescente, che funge sia da appenderia per le collezioni di abbigliamento, che da sistema di arredamento e di illuminazione, è descritto dal progettista quale “matita magica che traccia una sua linea propria all’interno del negozio”.

Altro effetto magico è dato dalle “finestre fantasma opache”, ottenute con modanature murali, attraverso le quali non si può vedere, ma che sembrano suggerire cortili immaginari appena poco più in là. Il marmo, il cemento, l’acciaio riflettente e bi-cromato, creano interessanti illusioni ottiche ed effetti luminosi che conferiscono all’ambiente un’atmosfera serena ed allo stesso tempo lussuosa.

Maison Kitsuné assicura che intende continuare la sua tradizione di programmazione sperimentale, ospitando eventi come Kitsuné Club Night, Kitsuné Showcase e la serie Kitsuné Afterwork in questo nuovo flagship store.

♦ Mathieu Lehanneur è uno dei designer più affermati sul panorama internazionale, con un originale orientamento multidisciplinare alla creatività. I suoi spettacolari progetti spaziano dal design di prodotti per l’architettura, per l’artigianato ed altre tecnologie, frutto di passione ed abilità, osservazione e ricerca, sempre in grado di risultare funzionali ed accattivanti.

