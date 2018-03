MARIONNAUD apre la profumeria del futuro.

Il nuovo Experimental Store di Marionnaud è un concept innovativo per offrire un’esperienza unica.



Oggi 22 Marzo in Corso Ventidue Marzo a Milano Marionnaud inaugura il primo Experimental Store della catena dal concept futuristico. Si chiama Marionnaud Suite ed è un punto vendita innovativo che interpreta la necessità da parte dei brand di coniugare un approccio fisico e sensoriale con la velocità e la comodità dei servizi digitali integrati. Una sintesi tra fisico e immateriale, tra sensi e tecnologia in un rinnovato ambiente elegante e sofisticato, un moderno “Urban Concept della Bellezza” che non tradisce l’allure raffinata delle radici parigine del brand Marionnaud.

Il nuovo punto vendita è un vero e proprio percorso dei sensi da attraversare e vivere in totale libertà. Lo spazio del negozio è progettato per essere esplorato in tutte le aree che lo compongono dedicate ad altrettante esperienze sensoriali: si passa dal “Frangrance Bar” dove scegliere e scoprire i profumi esplorandone gli ingredienti, all’area Skin Care con la selezione dei brand “Active Beauty Prestige”, alla nuova e tecnologica zona make up con il Virtual Mirror by Lancôme con migliaia di look di tendenza tra cui scegliere.



La novità assoluta riguarda un servizio inedito e rivoluzionario per la profumeria, il “Blow-dry Bar” dove effettuare un servizio di piega veloce a capelli asciutti, pensato per offrire un servizio total look in pochi minuti. Marionnaud Suite coccola anche gli uomini nell’inedita area “Urban Men” in un corner barberia con trattamenti specifici per la rasatura.

Le innovazioni introdotte riguardano anche il supporto all’acquisto, grazie al monitor ”Touch&Go” è possibile consultare in tempo reale e in maniera semplice e veloce la disponibilità dei prodotti non presenti in negozio e acquistarli. La gamma di brand si amplia con l’introduzione di marchi come Giorgio Armani Beauty ed il suo prestigioso make up, l’affascinante linea Replica di Martin Margiela ed infine Carita, Decléor , grazie alla Partnership con L’Oréal Luxe.

Il cliente può navigare comodamente e liberamente tra le proposte del negozio e grazie ad una chiamata digitale può richiamare l’assistenza delle Beauty Advisor per una consulenza ancora più approfondita; è possibile inoltre verificare velocemente e autonomamente il prezzo di tutti i prodotti esposti tramite corner con scanner ottici.

La visita alla Marionnaud Suite è una vera e propria esperienza simile all’attenzione che si riceve in una lussuosa suite d’albergo, dove poter beneficiare di una consulenza esperta e taylor-made per qualsiasi esigenza, quella del “Beauty Concierge”.

Comodamente da casa, tramite Whatsapp si può richiedere da remoto l’assistenza delle Beauty Advisor per ottenere consigli e tutorial video. Un altro servizio offerto dal “Beauty Concierge” è il “Click&Collect” ovvero la possibilità di comprare online su marionnaud.it e ritirare l’ordine in profumeria.

Marionnaud Suite è uno store smart che offre un servizio di Wi-Fi al quale accedere gratuitamente ed ha al proprio interno postazioni per la ricarica dello smartphone mentre si fa shopping e durante i trattamenti Beauty.

