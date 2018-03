Sephora rinnova con il format New Sephora Experience gli store di Palermo e Torino.

Sephora festeggia l’arrivo della primavera con due nuove riaperture, a Palermo e Torino, che faranno brillare gli occhi a tutte le beauty addicted: stesse location ma con il volto fresco e contemporaneo del format New Sephora Experience , spazi poliedrici e digitali per scoprire, imparare, sperimentare e condividere senza limiti.

Il digitale è al centro della nuova shopping experience: in entrambi i negozi è presente un ‘virtual artist’, servizio che consente di testare virtualmente i beauty look, con la possibilità di condividere il risultato dei test sui social e di postarlo sul ‘beauty board’, area del sito del brand dedicata ai contenuti delle utenti.



All’interno dei nuovi punti vendita si accede a un ‘beauty hub’ per scoprire le novità del momento ed usufruire dei servizi gratuiti di make-up da 15 minuti offerti da Sephora.

Si parte da Palermo, dove dopo la breve chiusura per remodeling, il 29 marzo ha riaperto i battenti il nuovo concept store di Via Maqueda 443, strada storica che costeggia alcuni dei luoghi d’interesse più importanti della città. Dietro la vetrina, attraente e d’impatto, uno spazio arioso e dal design ricercato di oltre 160 metri quadrati, accogliente e dalla planimetria accattivante, studiato per regalare una shopping experience coinvolgente e indimenticabile.

Il 13 aprile sarà la volta di Torino, dove in via Roma 343 sarà possibile scoprire il nuovo concept store nel centro nevralgico dello shopping, un’opportunità imperdibile per chi ama passeggiare concedendosi una meritata pausa di bellezza.

Diversi i punti di forza delle nuove boutique Sephora, oltre alla presenza di prodotti delle marche più esclusive, a partire dalla gestione della relazione cliente unica e differenziante, un legame indissolubile tra l’e-commerce e il negozio fisico e un nuovo spazio di servizi fisici e digitali che interagiscono massimizzando l’esperienza in store. E ancora, un percorso cliente d’impatto e omnicanale e un’ offerta prodotto ampia e ricercata.

