751 FASHION BUYER SHOP Pechino

Uno dei centri più movimentati della moda, della cultura e degli affari di Pechino ospita una nuova area commerciale nel distretto artistico 751 D-Park. L’ambiente di questa vecchia fabbrica è stato riconvertito e progettato dallo Studio Cun Design.





Il suo interno comprende corner espositivi, showroom e varie zone dedicate a seminari ed eventi. Obiettivo del team dei designers cinesi è stato quello di creare una connessione tra l’ambiente interno, prettamente commerciale, ed il territorio circostante nel continuo pullulare di gente.

Per questa ragione, il progetto, fortemente caratterizzato per il suo forte impatto visivo, presenta ancora le dieci torri di desolforazione, ormai in disuso, che uniscono sia l’interno che l’esterno dell’intero complesso. Queste colonne, col passare del tempo, hanno assunto un’interessante patina di rosso ruggine e, circondate da un’illuminazione blu al neon, risaltano sulla lucentissima superficie del pavimento.

Candide installazioni espositive a più livelli sorgono nel mezzo di “foreste di bambù desaturate” e si mescolano con altri elementi di arredo, alcuni dei quali provenienti dalla precedente edizione della settimana del design di Pechino, ideata dallo Studio giapponese ODD.



Il sistema espositivo di questo negozio non presenta unicamente l’arredo, ma ha la funzione di richiamo sul prodotto che si eleva in spazi di alto design; per attenuare l’atmosfera pesante della fabbrica dismessa, sono stati realizzati arredi con materiali che fanno parte della vita quotidiana, ma che ben si amalgamano per la disposizione dello spazio e migliorano la shopping experience.

Infatti, di grande rilevanza è unicamente il colore che viene percepito: il candore dell’installazione centrale ed il circostante blu assoluto.

E, questa situazione che segue il concetto di “scala spaziale”, guida, indirizza e focalizza il sistema visivo solo su determinati contesti, ognuno dei quali ha una propria ed indipendente funzione, ma essendo collegati con il punto focale, ne dilata la dimensione a formare uno stretto passaggio che li collega.

Una zona di transizione tra le aree di diverso utilizzo è data dalla fenditura che si eleva verso il soffitto, divide il “vecchio” dal “nuovo”, ma ugualmente lo interconnette. Il corridoio che costeggia la parte espositiva è rappresentato da una grande facciata vetrata.

Project 751 Fashion Buyer Shop

Design CUN Design

Designer CUI Shu

Location Fashion Echo, 751D-Park, Beijing, China

Area 430 sqm

Photos courtesy WANG Ting, WANG Jin

by AN shopfitting magazine no.144 ©