La nuova etichetta antitaccheggio di Tyco Retail Solutions consente la libera esposizione di cosmetici nel punto vendita.

Grazie all’innovativa forma ristretta assicura la protezione di articoli ad alto rischio furto garantendo una shopping experience di qualità.

Tyco Retail Solutions , parte di Johnson Controls, annuncia la nuova etichetta Health, Beauty & Cosmetic (HBC) a marchio Sensormatic, la soluzione antitaccheggio per articoli di cosmesi difficili da proteggere o privi di protezione a causa dei limiti derivanti dalle loro dimensioni o forme.

Il profilo sottile e stretto è pensato per proteggere i cosmetici e i prodotti per la cura personale più soggetti ai furti, normalmente di piccole dimensioni e facili da nascondere. L’etichetta HBC a marchio Sensormatic consente di contrastare le nuove opportunità di taccheggio create dal nuovo trend che, grazie alla libera esposizione degli articoli di bellezza nei punti vendita, ha dato prova di favorire un incremento delle vendite.

Si prevede che il mercato globale della cosmetica raggiungerà un valore di 805,61 miliardi di dollari entro il 2023, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,14% nel periodo 2018-2023 . Come indicato dai dati, l’aumento delle vendite andrà di pari passo con quello dei potenziali ammanchi, a causa della grande quantità di articoli costosi di piccole dimensioni che sono fra i principali oggetti di furto. Parafarmacie, farmacie e profumerie sono infatti il settore a livello globale in cui il rapporto tra ammanchi e fatturato è in percentuale il più elevato del mercato .

In virtù della progressiva eliminazione dei tradizionali espositori di cosmetici dovuta all’evoluzione del comportamento del cliente, brand e retailer devono trovare soluzioni antitaccheggio che si sposino con la nuova tendenza che prevede la libera esposizione di questi articoli. L’etichetta HBC offre ai retailer un’affidabile protezione della merce grazie alla collaudata tecnologia antitaccheggio acusto-magnetica (AM) di Sensormatic. Il suo design consente infatti di proteggere gli articoli di forma cilindrica troppo stretti per i tag tradizionali, come cosmetici, prodotti per la cura della pelle o prodotti per l’igiene orale.

“Oggi i clienti desiderano provare il prodotto prima di acquistarlo e avere facile accesso agli articoli in qualsiasi momento”, afferma Catherine Walsh, senior vice president e general manager di Tyco Retail Solutions. “Per questo motivo, offrire campioni ed esporre i prodotti sugli scaffali per metterli a portata di mano dei potenziali acquirenti rappresenta la nuova modalità di vendita dei cosmetici. A supporto di questa svolta nel retail, l’etichetta HBC a marchio Sensormatic è la soluzione ideale per proteggere articoli dal profilo stretto e sottile attualmente non protetti, consentendo ai consumatori di provare la merce prima di acquistarla”.

Per maggiori informazioni sulle etichette HBC a marchio Sensormatic