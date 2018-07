Dieci anni di SICAM: la formula è ottimale, e il Salone cresce aumentando ancora l’offerta.

Un’edizione 2018 in crescita: SICAM festeggia così i dieci anni, ampliando ancora la sua offerta espositiva.

Sold out i padiglioni del Quartiere Fieristico, una nuova struttura di grande impatto e grandi dimensioni verrà allestita per ospitare nuove aziende, con più proposte di design e più soluzioni tecnologiche per l’industria del mobile internazionale che si dà appuntamento a Pordenone dal 16 al 19 ottobre prossimi. Sarà il padiglione 10, adiacente l’ingresso nord del Quartiere e attrezzato con tutti i servizi necessari.

Più servizi e più qualità: le novità dell’edizione 2018

E se cresce l’esposizione, crescono anche i servizi di SICAM.

Sarà sempre più facile e veloce arrivare a Pordenone in aereo: dalle 8.30 del mattino, quest’anno il servizio shuttle riservato ai clienti del Salone prevede un collegamento con aeroporto internazionale “Marco Polo” ogni mezz’ora. Organizza in anticipo il tuo viaggio: sul sito della manifestazione trovi già gli orari del servizio shuttle di SICAM, anche da e per l’aeroporto di Treviso.

Quest’anno i padiglioni di Pordenone presenteranno un’illuminazione diversa, più accogliente e performante: nuovi corpi luce a led faranno risaltare in maniera eccezionale, in tutte le loro sfaccettature, i prodotti portati in esposizione!

Risparmia tempo: organizza già adesso la tua visita a SICAM e registrati subito online.

Pianifica in anticipo la tua visita a SICAM, non correre il rischio di perdere tempo. Bastano poche e semplici attenzioni.

Su exposicam.it puoi consultare on line l’elenco degli espositori che saranno presenti: viene aggiornato costantemente, e già da ora puoi iniziare a pianificare e organizzare le tue visite e gli incontri che più ti interessano.

Anche la registrazione a SICAM 2018 è già attiva sul sito: compilare il form è molto semplice, farai tutto in un minuto. Ti verrà inviato via mail il badge personale di accesso in fiera. Stampalo e portalo con te: avrai accesso diretto in tutti e tre gli ingressi al Quartiere, senza perdere tempo! Ricorda: non tenerlo solo sul tuo smartphone; il badge non può essere accettato se non è stampato.

Fiera di Pordenone 16/19 Ottobre 2018