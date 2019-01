THE DRAPE Osaka

Il brand di abbigliamento Takami Bridal arricchisce il suo scenario di abiti da cerimonia con l’allestimento del nuovo concept store THE DRAPE, una boutique moderna dal design sofisticato ed innovativo, creata per accogliere al meglio tutte le collezioni della griffe e per offrire alla clientela competenza, ospitalità e riservatezza.

La boutique di Osaka è collocata lungo la Midousuji Street, nel popolare centro dello shopping di Shinsaibashi, animato da numerosi negozi tradizionali e boutique di brand internazionali. L’edificio presenta una struttura omogenea e raffinata con pareti a vetro che si estendono su tutti e tre i piani.



L’affascinante architettura che caratterizza questo palazzo dalle facciate in vetro, aggiudicatasi altresì premi per il design quali GOOD DESIGN e OSAKA ARCHITECTURE AWARD, aggiunge valore stupefacente e lussuoso all’immagine commerciale del marchio.

Design Concept

La facciata a vetri interna è interamente schermata da tende; questo sipario in tessuto a microrete dorata forma delle eleganti pieghe come per i vari modelli di abiti da sposa, nei quali si riscontrano delicati dettagli.



Per il layout interno sono state adottate prevalentemente le tinte bianche e grigie con finiture nero ed oro, mentre la pavimentazione, composta da parquet in legno con inserti in vetro calpestabile, conferiscono un’atmosfera semplice e magica. L’arredamento classico, funzionale e confortevole si integra perfettamente tra le bianche pareti, mentre altri elementi quali tappeti, specchi ed antichi lampadari Baccarat, modificano ed aumentano la percezione dello spazio.



Un locale particolare è stato predisposto per l’esposizione degli abiti tradizionali giapponesi, il kimono. Infatti, qui, lineari arredi, appositamente studiati per contenere questi costumi, sono stati disposti in modo speculare, in armonia, a garantire un “flusso equilibrato”, come tra yin e yang, per una fruizione leggera in cui avviene solo un interscambio di energie.

Project Name The Drape

Project Location Jpr Shinsaibashi Bldg. B1f-3f, 4-2-11 Minami Senba, Chuo-Ku, Osaka-Shi, Osaka, 542-0081 Japan

Size/ Floor Floor Area 1562.45 Sqm/ 3 Floors And 1 Basement Floor

Project Team Manage Takami Corporation

Façade&Interior Design Garde Co., Ltd.

Signage Planning artless Inc.

Lighting Planning Koizumi Lighting

Photos Courtesy Tetsuya Hiramatsu

