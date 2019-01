CYCLOPS, il sistema di illuminazione che “sorveglia” la boutique di orologi di lusso a Dubai.

Tra gli affascinanti brand di orologeria della boutique, situata nel Dubai Mall, risplende un “gioiello” della Repubblica Ceca.

E’ il lampadario Cyclops, prodotto dalla giovane azienda Lasvit e firmato dalla designer Maria Čulenová.



Questa magnifica soluzione illuminotecnica, dotata di piccoli elementi in cristallo zaffiro, seppure il termine indichi le Ciclopi della mitologìa, esprime un gusto dai tratti tipicamente moderni. “L’idea di questa installazione è scaturita anche dall’osservazione dei vetrini concavi usati per gli orologi da polso e che, separati tra loro, darebbero un senso di smembramento della percezione del tempo”, dichiara l’autrice dell’opera.

Una realizzazione artistica composta da una miriade di elementi chiari, dorati e verdi in cristallo trasparente che scendono a pioggia attraverso due piani e si fermano nel cuore del negozio. E la designer aggiunge: “La rifrazione della luce attraverso i vari disegni e finiture dei cristalli conferisce maggiore imponenza alla struttura stessa, anche perché varia rispetto l’angolazione dalla quale viene osservata”, e consiglia: “Per avere una visione d’insieme spettacolare, la postazione migliore sarebbe quella di trovarsi proprio sotto il Lampadario, e da lì Cyclops narrerà il processo evolutivo della sua ‘storia’”.



LASVIT, fondata da Leon Jakimič nel 2007, è un’azienda innovatrice, specializzata nella lavorazione del vetro, con sede a Praga. Il giovane laboratorio Lasvit coniuga l’antica tecnica del vetro soffiato con la manifattura dei cristalli di Boemia per la realizzazione ed interpretazioni moderne, di straordinarie installazioni esposte in tutto il mondo, nonché di esclusive collezioni di sistemi di illuminazione realizzate artigianalmente in cristallo e vetro soffiato seguendo design e tecniche sempre più all’avanguardia. Artisti e designer di caratura internazionale hanno collaborato con l’azienda, come i Fratelli Campana, Kengo Kuma, Yabu Pushelberg, Nendo e Ross Lovegrove, che hanno dato vita a magnifici lampadari. Mission dell’azienda è quella di trasmettere felicità alla propria clientela, attraverso la trasformazione del vetro in pezzi dall’eleganza e dalla bellezza unica.

by AN shopfitting magazine no.148 ©