PROYECTO SINGULAR firma l’interior design del ristorante Botania a Madrid.

Per il progetto del ristorante Botania, nel centro della capitale spagnola, lo Studio madrileno Proyecto Singular si è ispirato alla giungla.



La singolare realizzazione evoca tutte le forme di vita del mondo vegetale e le incarna abbracciando i suoi aspetti, da quello più spontaneo a quello più selvaggio: rami, legni, foglie, arbusti, piante, bambù che vengono adoperati per dare origine a trame e sagome organiche dai tipici colori delle vegetazioni per vere e proprie rappresentazioni artistiche all’interno del ristorante.



Questi elementi sono supportati da ulteriori materiali nobili usati per la pavimentazione, gli arredi ed altre strutture: marmi, metalli, tessuti. Le decorazioni a soffitto, ispirate a Masa, sono enfatizzate da un impianto di illuminazione indiretta che, combinato al fogliame ed ai vegetali ricadenti verso il basso, in un gioco di luci ed ombre, intensificano sì un aspetto naturale, ma veramente scenico.

Infatti qui, nella centrale Plaza de España, i commensali vengono accolti in un’atmosfera bucolica, romantica, dove anche appassionati e studiosi della botanica, possono rilassarsi, lontani dalla frenesìa del traffico cittadino.



Concept/Branding Proyecto Singular

Client Vp Hoteles – Larrumba

Location Madrid

Area 564,42 sqm

Lighting Proyecto Singular and Light&Studio

Graphic Team Vengavale

Project and structural consultant Proyecta

Photos courtesy Fernando Alda

Proyecto Singular Studio

Obiettivo dello Studio di architettura è la creazione di spazi esclusivi ed emozionanti in linea con le esigenze della propria clientela per il conseguimento di soluzioni dal design su misura. Forti della competenza della cultura e del patrimonio locale, sono gli specialisti nel settore dell’architettura, con progetti che spaziano dall’interior design, all’urbanista, al disegno di arredi su misura, eseguiti con la massima cura, utilizzando le più disparate tecniche innovative. Grande sinergìa tra l’architetto spagnolo Jorge Lozano ed il suo team di interior designer ed ingegneri, che studiano nei minimi dettagli i principali aspetti per la definizione dell’entità del progetto e così rispondere pienamente alle richieste del committente. Lo Studio, inoltre si incarica di selezionare ed affidare lavori a ditte fornitrici esperte in architettura del paesaggio, illuminazione ed altri adempimenti burocratici.

