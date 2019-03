Boutique VALEXTRA Miami.

La boutique Valextra di Bal Harbour a Miami, progettata dallo Studio americano Aranda\Lasch è caratterizzata dal design dinamico e leggero, tipico delle radici milanesi del marchio di pelletteria ed accessori di lusso.

L’ambiente liminare, realizzato dai progettisti, è volto a ricreare attentamente eleganti scorci degli edifici meneghini: portoni, atri, androni e passaggi che “collegano l’interno con l’esterno”, così come il caos metropolitano è in stretta connessione con gli ambienti domestici.

Infatti, l’architetto Benjamin Aranda afferma: “Sebbene la pelletteria Valextra, fulcro della maestrìa artigianale milanese, presenti sempre impareggiabili e sofisticati prodotti, offre, allo stesso tempo, un immediato e straordinario impatto visivo”. Pertanto il design ed i materiali utilizzati trasudano dell’artigianalità milanese.

Concept store

La facciata esterna, presenta un rivestimento in elegante roccia del Ceppo di Gré, ed introduce in un ambiente nel quale veramente si rispecchiano le classiche lobby dei signorili edifici con sovrapposizioni di marmi, metalli, legni pregiati e superfici riflettenti, a fornire un effetto estetico e strutturale moderno ed unico, in grado di accogliere le Collezioni della Maison.

L’esposizione si alterna su moduli geometrici in marmo Arzo (che si ritrova anche nel flagshipstore di via Manzoni a Milano), elevati da strutture portanti in leggera rete metallica; il metallo è un materiale comune entrato nell’universo dell’architettura, il cui impiego conquista per la sua visibilità in molteplici decorazioni e specifici dettagli.

Mensole in marmo squadrato rivestono il perimetro che forniscono una disposizione a sbalzo, con una serie di elementi divisori in metallo, adatti quali supporti o custodie di piccola pelletteria.

La parete disegnata come una “quinta” sovrapposta, in legno Alpi Sottsass, nella sua variante cromatica grigia, rappresenta il punto focale di tutto il progetto: la composizione è tipica di Aranda\Lasch, i cui elementi geometrici a ripetizione richiamano la conformazione dei cristalli e minerali.

Ad ovattare l’atmosfera cristallografica è stato realizzato un soffitto in tessuto, incorniciato da un sistema di illuminazione a faretti a scomparsa, tipico delle gallerie d’arte o museali, e che illustrano l’ambiente ed il loro contenuto.

La semplicità dei dettagli con l’impiego massiccio di materiali dal grande impatto contribuiscono a presentare una boutique contemporanea, dai tratti fluidi e raffinati, in grado soprattutto di enfatizzare uno dei capolavori dell’artigianato milanese come Valextra.

Design Aranda\Lasch

Project Architect BBA Berenblum Busch Architects

Area 90 sqm

Lighting Viabizzuno

Millwork Fav Woodworking

Photos courtesy Robin Hill

Aranda\Lasch è uno Studio di design e architettura con uffici a New York e Tucson, fondato nel 2003 da Benjamin Aranda e Chris Lasch. I loro progetti nell’ambito delle costruzioni, istallazioni ed arredamento, sono stati riconosciuti con diversi premi come lo United States Artists Award, Young Architects Award, Design Vanguard Award, AD Innovators e l’Architectural League Emerging Voices Award. Numerose le collaborazioni con gallerie, musei, fiere e biennali a livello internazionale nonché l’esposizione al MoMA di New York con una collezione permanente.

