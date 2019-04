Nuovo flagship store di Salvatore Ferragamo all’interno del China World di Pechino.

Il nuovo flagship store Salvatore Ferragamo all’interno del China World di Pechino si contraddistingue per il design fresco e contemporaneo frutto di un deciso restyling.

Il punto vendita occupa una superficie di circa 780 metri quadri e offre tutta la gamma delle collezioni uomo e donna Salvatore Ferragamo: borse, calzature, piccola pelletteria, prêt-à-porter, accessori in seta, occhiali, profumi e orologi.

Disposta su due piani, la boutique presenta una facciata composta da un pannello in bronzo illuminato da strisce a LED verticali, che evocano l’iconico fiocco in gros-grain della scarpa Vara.



Al pianterreno, dedicato alle collezioni femminili, l’entrata si apre su un vasto salone di due piani dedicato sulle borse. Borse, gioielli, accessori e prêt-à-porter fanno bella mostra di sé in una serie di sale adiacenti, mentre le calzature trovano la loro collocazione in un’intera parete dedicata alle scarpe Ferragamo.



Le forme morbide e arrotondate degli arredi in noce, contraddistinti da una finitura lucentissima e da elementi metallici in ottone e acciaio, e i sofà in velluto di seta oro e rosa enfatizzano l’atmosfera delicata, femminile e accogliente del reparto donna.

L’ascensore conduce alle collezioni maschili del primo piano: arredato con un gusto più maschile, l’ambiente sfoggia pavimenti in legno e marmo, mobili in noce, divani e poltrone in velluto azzurro o color senape. L’esclusiva VIP room, a cui si accede tramite ascensore dedicato, è stata concepita anche per ospitare trunk-shows.

Il nuovo store di Pechino China World otterrà la certificazione LEED Gold, che ne sancisce le prestazioni eccellenti a livello energetico e ambientale. La ristrutturazione, condotta nel pieno rispetto del protocollo Green Building Council, è stata riconosciuta per l’efficienza energetica e idrica, l’ottima scelta dei materiali, la gestione del cantiere, l’innovazione e la qualità ambientale.

