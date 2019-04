YJY MAIKE Bookstore.

La libreria YJY MAIKE progettata dalla famosa designer giapponese Tomoko Ikegai si trova in un’area industriale della città Xi’an (Sian).

Ed è proprio in questo capoluogo della provincia dello Shaanxi, inCina, un tempo sede delle importanti dinastie Zhou, attualmente importante centro industriale altamente tecnologico, che, tra i complessi commerciali, si colloca l’elegante edificio che ospita la libreria YJY MAIKE.



Disposta su due piani occupa una superficie di 4500 mq, ed è uno spazio unico, in cui l’Oriente incontra l’Occidente e le persone incontrano i libri e possono fruire del patrimonio culturale a livello globale.

Il design

Il design si caratterizza per l’ubicazione: Xi’an, una città che sta vivendo una grande rinascita urbana -che vanta lo straordinario esercito di antichi guerrieri in terracotta e segna il punto più orientale dell’antico tragitto della Via della Seta-, con i lussuosi sobborghi ed importanti strutture ricettive come il Grand Hyatt. In questo contesto la libreria si può definire “Libreria&Galleria”, in quanto tende a combinare gli elementi della libreria, con la ricerca della qualità del tempo, con spazi per la cultura e l’arte in modo interattivo e creativo.



Il layout

Il layout ricorda l’architettura degli edifici giapponesi o cinesi, nella disposizione dei locali dai molteplici accessi e connessioni, quasi a dare l’impressione di camminare in un palazzo e passare da una stanza all’altra, al fine di infondere un senso di appartenenza a tutti i fruitori e dare la sensazione di essere in un luogo accogliente, come a casa propria.

All’ingresso, al primo piano, un mobile libreria alto dieci metri accoglie i visitatori, trasmettendo immediatamente meraviglia e stupore; una scala a chiocciola aperta emerge dal vivace pavimento, si curva elegantemente dal centro ed accompagna al secondo piano.

Sopra questa zona, si distingue un sistema di illuminazione sospeso nello spazio: sono luci simili a fogli di carta che, pendendo dal soffitto smaltato, paiono volteggiare nel vuoto. A ridosso delle pareti, con una mappa in pietra intarsiata di Xi’an, vi è un palco che può essere utilizzato per diverse attività.

Al secondo piano, i banconi del bar sono allestiti come una lounge di hotel, nella quale anche il personale della libreria possa intrattenersi; un corridoio di libri di 5m x 0,5m offre un’installazione artistica simile ad una galleria, riducendo l’altezza del soffitto.

Il risultato finale è un ambiente classico e raffinato, sociale, che riflette la lunga storia della Cina, che promuove la lettura e l’ispirazione.

YJY MAIKE CENTRE FLAGSHIP(STORE)

Client Maike Group

Designer Tomoko Ikegai / ikg inc.

Design Cooperation A Factory inc. / JPM Co, Ltd.

Lighting Design sola associates

Visual Identity, Signage ujidesign

Location Xi’ an, Shanxi, Cina

Area 4.500 sqm

Photos courtesy Nacasa&Partners

