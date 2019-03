Libreria HARBOOK, Hangzhou.

La nuova tendenza che si riscontra nella realizzazione delle librerie in Cina è quella di unire il patrimonio culturale dei libri in un contesto nel quale sono inseriti anche elementi di arredo appartenenti al design europeo.

La Libreria Harbook, situata ad Hangzhou, progettata dallo Studio di design Alberto Caiola, è il segno caratterizzante di questo nuovo fenomeno, in cui l’innovazione ben si fonde con i prodotti dell’arredamento scandinavo.



Infatti qui, i componenti di arredo, le installazioni, il bar e lo showroom sono firmati dal brand danese Normann Copenhagen, in una sorta di mix tra modernità e tradizione.

IL PROGETTO

Ispirazione per il progetto è stata tratta dalla posizione geografica di Hangzhou. Città collocata presso il Lago dell’Ovest, un prototipo di bellezza paesaggistica, citato già in innumerevoli testi di poeti cinesi. In mimesi per questa Libreria si è voluta conservare l’eredità della cultura letteraria della città, ma aggiungendo chiari riferimenti moderni e di altre tradizioni europee.



LO SPAZIO

La superficie di 600 mq descrive una serie di archi e volte a soffitto che si intersecano e ricordano i classici portici italiani; questi riferimenti collegano gli interni della Libreria Harbook, in modo tematico, elementi urbani come la socializzazione, lo scambio culturale, lo shopping e la ristorazione, al fine di creare un dialogo pressochè coinvolgente tra epoche e culture, in un viaggio sensitivo attraverso lo spazio.

Per potenziare il tema del paesaggio urbano immaginario del punto vendita, il progettista Alberto Caiola, ha scandito lo spazio con espositori a se stanti che danno l’impressione di sculture astratte; la loro gamma di colori, così come il sorprendente mix di materiali conferiscono uno stile post-moderno, in equilibrio con parti più classiche del negozio.

La Libreria Harbook, in quanto spazio versatile e polifunzionale, è destinato ad ospitare diversi eventi, in quanto è stato predisposto un sistema di arredo a più livelli; le scale adiacenti attirano l’attenzione su un’affascinante area bar rialzata, finalizzata a soddisfare sì i bisogni di ristorazione e svago, ma anche come luogo nel quale lavorare o semplicemente dedicarsi alla lettura.

La disposizione strategica della biblioteca, affacciata sul luogo di maggiore attrazione di tutta Hangzhou, il meraviglioso Lago dell’Ovest, conferisce al locale bellezza ed incanto, grazie anche al design coordinato da neri pannelli metallici, ed in contrasto con pilastri, travi ed arredi dipinti nel colore rosa cupo.

L’ILLUMINAZIONE

L’impianto di illuminazione a LED si rispecchia nella tipica pavimentazione cinese, ed assolve ad una duplice funzione: determina il punto focale della libreria, mentre con un moto traslatorio raggiunge tutte le varie postazioni.

La Libreria Harbook è un luogo unico in cui potersi immergere nella narrativa, promuovendo l’incontro tra diverse culture.

Design Alberto Caiola

Photos courtesy Dirk Weiblen

Il pluripremiato Studio Alberto Caiola ha sede dal 2014 a Shanghai, in Cina. Lo Studio formato da professionisti altamente qualificati di estrazione internazionale, si occupa prevalentemente di interior design, allestimenti per spazi espositivi, e progettazione di accessori di design; attualmente la loro attività è rivolta nel mercato asiatico, dove i loro progetti diventano “arte da vivere”, grazie alla cura ed attenzione all’ambiente che lasciano un’impronta sorprendente ed inconfondibile.

