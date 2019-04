Studiopepe progetta la boutique ALYSI di Milano.

Alysi ha aperto una boutique di 130 mq. a Milano in Via Ponte Vetero 6 in Brera, il quartiere storico sempre più centrale per lo shopping milanese e internazionale.

Studiopepe, lo Studio di interior design e consulenza creativa, ha trasferito l’anima del brand negli interni, creando un’atmosfera sofisticata e contemporanea, con una palette di mezzi toni e tinte naturali che esaltano la lettura della collezione senza sovrastarla. Un’estetica femminile e moderna crea un fil-rouge tra i capi e gli ambienti.

Superfici preziose custom made

La ricerca delle forme e dei materiali si concretizza in superfici preziose custom made, come il pavimento che reinterpreta la classica palladiana con maxi inserti in marmi policromi dalla forma irregolare, le superfici glossy e gli elementi scultorei in gesso e marmo.

La boutique è concepita come una sequenza di spazi dal carattere individuale e distinto per accostamento di materiali e colori, che accompagna il cliente in un percorso cromatico e prospettico.

La boutique, divisa in tre stanze, si sviluppa in profondità: un’elegante esposizione degli abiti riempie l’area d’ingresso, in cui un’atmosfera fresca e luminosa invita a scoprire la collezione.

Soluzione espositiva a parete in rame e gypsum

Uno spazio di passaggio trova invece forza nella sua configurazione cromatica e installativa, collegando la prima alla seconda stanza, in cui diventa protagonista un’innovativa soluzione espositiva a parete in rame e gypsum, dove, a completamento dei look Alysi, è presentata la linea accessori.

Infine, la zona camerini è studiata come un piccolo salotto dall’atmosfera morbida e raccolta, con moquette e finiture che rendono intimo l’ambiente.

«Dopo anni di attenzione sul prodotto e sulla distribuzione wholesale, è arrivato il momento di porre il focus sul brand, tutte le energie sono canalizzate verso le attività volte alla crescita del marchio, sia in termini di rafforzamento del nome che di posizionamento. Il passaggio naturale per raggiungere questo obiettivo è il retail diretto: dopo l’apertura del flagship store in Via Borgognona, a Roma nel 2015, è ora la volta di Milano. La questione più importante per noi è trasmettere al pubblico finale un percepito del tutto coerente con il carattere del brand: per questo la scelta di collaborare con Studiopepe, che al meglio ha saputo interpretare il DNA Alysi creando nella nuova boutique di Via Ponte Vetero un ambiente sofisticato e super femminile», dichiara Federico Impiombato, managing director del brand.

La shop experience della prima boutique ALYSI a Milano è quindi curata in ogni minimo dettaglio e lo spazio espositivo racconta il brand in ogni sua forma.

www.studiopepe.info

by