Lo studio EFEEME firma il progetto per la gastronomia PICCA.

Per la gastronomina Picca lo studio argentino EFEEME ha creato un ambiente dove si respira un’atmosfera tradizionale, ma che ben si fonde nel design minimalista.

PICCA è da tre generazioni il negozio di gastronomia ubicato nel frenetico centro di Villa Maria nella provincia di Córdoba. (Argentina)

La committenza, a conduzione familiare, ha scelto di ridare un nuovo volto al proprio marchio alfine di far meglio conoscere i propri prodotti ed ampliare la scelta gastronomica.

Il progetto di riqualificazione è stato affidato allo Studio EFEEME, architetti che si sono ispirati ad un elemento quotidiano e familiare: il manico in legno della scopa, proprio per dar vita ad un luogo dalla forte identità.

La particolarità dell’ambiente è data dal soffitto che si compone di 1954 (anno di fondazione dell’attività), bastoni in legno di varie lunghezze, ma disposti ordinatamente su una griglia metallica, delle dimensioni di 10×10 cm., a formare delle calotte simmetriche a cupola.

Altri manici di scopa rivestono le pareti tinteggiate di nero, che danno risalto ai legni naturali, utilizzati anche come scaffali, nicchie espositive o ripiani. Il bancone centrale è un monoblocco in chiaro legno di pino, nel quale sono inseriti sia i contenitori degli alimenti freschi in vendita sia la postazione cassa.

Per incrementare l’attenzione della clientela è stata prevista anche una parte aperta sul fronte strada: una struttura che riprende il design interno realizzata con tubi assolve alla doppia funzione di rivestimento/protezione e da insegna.



Il risultato della Gastronomia Picca è un ambiente nel quale si respira un’atmosfera tradizionale, tipica dei pastifici, ma che ben si fonde nel design minimalista per far emergere una shopping experience unica ed indimenticabile.

Picca Gastronomía

Design EFEEME Arquitectos

Architects Flavio Diaz, Marina Alves Carneiro

Area 29 sqm

Photos courtesy Gonzalo Viramonte

