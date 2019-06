BOGGI MILANO apre una boutique a Venezia.

Il brand italiano Boggi Milano apre la sua quarta boutique nella Laguna di Venezia, in Merceria del Capitello, il primo negozio in Italia con il rinnovato retail concept.

Il nuovo store Boggi Milano di Venezia si sviluppa su tre livelli all’interno di uno storico palazzo e ospita tutte le collezioni, dal casual al formale.

Lo spazio prevede al piano terra le nuove collezioni e al primo piano la linea Easy Formal; in entrambi i livelli troviamo corner dedicati agli accessori, stagionali e non. Al secondo piano, invece, la linea Formal.

Esperienza Omnichannel

Lo store di Venezia offre ai i clienti un’esperienza Omnichannel: Click & Collect, che consente ai consumatori di ordinare online e ritirare nel negozio; Reserve in Store, che permette al cliente di ordinare online e selezionare il negozio di prova a lui più comodo, specificando la data e la fascia oraria della sua visita; Order in Store, che consente di selezionare e ordinare il prodotto in negozio, e poi ricevere a casa o in qualsiasi altro negozio della rete.

Il nuovo retail concept punta a rinnovare e modernizzare il brand verso un pubblico sempre più internazionale, senza dimenticare lo stile e la tradizione italiana.

Gli spazi sono essenziali e progettati per essere più ampi, ariosi ed armoniosi. La palette colori è ravvivata dalle nuove tonalità di ocra e agave, dal pavimento in marmo nero venato di bianco e dall’uso di tappeti in differenti colori che identificano i diversi ambienti espositivi.

Una novità assoluta è l’introduzione di un’area lounge, dove i clienti possono rilassarsi e godersi appieno l’esperienza di acquisto Boggi Milano in un’atmosfera elegante e accogliente, con un tocco contemporaneo.