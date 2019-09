PANÓPTICA LOJA, Granada

Lo Studio di architettura Re-Activa è stato incaricato di dare un nuovo look al negozio Panóptica situato nel comune spagnolo di Loja.

Questo grande negozio di ottica, a pianta rettangolare di circa 100 mq, è incastonato al piano terra di un edificio sul lungo viale di Loja, nella provincia di Granada, la cui facciata presenta ancora un originale rivestimento in marmo portoghese.

Il layout

Il layout interno ha uno sviluppo radiale, con diversi elementi circolari in legno che si dipartono dal centro, a ricordare l’effetto panòttico, descritto in architettura, ed a restituire quel senso di calore ed accoglienza, in un figurativo abbraccio nei confronti della clientela. Le aree perimetrali ed i controsoffitti tinteggiati in nero sono rischiarati dall’installazione di pannelli concavi in compensato di betulla e da pannelli convessi per l’area privata; vetrine e pavimentazione in marmo chiaro sono stati conservati dalla precedente attività.

Il sistema di arredamento realizzato in betulla, con le sue forme tondeggianti produce un effetto avvolgente, definisce e separa l’intero spazio, generando altresì nuovi itinerari nella shopping experience. La prima e più grande area, del diametro di m 6,25, si trova all’ingresso, con il bancone ovale della reception ben illuminato da lampade cilindriche, e dalla quale si può ampiamente visionare l’offerta merceologica che rischiarata anche dalla luce natuale che filtra dalla vetrina, si differenzia per tipologia e fascia prezzo; ad enfatizzare il senso centripeto dell’installazione, da questa zona se ne interseca un’altra più piccola del diametro di m 3,25, nella quale vengono svolte operazioni e contrattazioni più riservate.

Le fonti di luce artificiale si adattano alla geometria curva d’insieme, posizionate strategicamente in corrispondenza dei banchi vendita circolari: essenze funzionali per questo ambiente in grado di stimolare tutte le “capacità visive dell’occhio”.

Panóptica

Location Avda Pérez del Álamo 3. Loja (Granada) Spain

Design Jose Luis Muñoz (Re-Activa Arquitectura)

Architect Team Aida Caballero, Daniel Usero

Area 107 sqm

Photos courtesy Fernando Alda





Dal 2004 l’architetto gestisce le proprie unità operative di Granada e Malaga, nel sud della Spagna nelle quali concepisce progetti di interior design ed urbanistica. Le sue realizzazioni emergono per la grande capacità di inserimento nel patrimonio storico e nella natura di ogni luogo, capace di valorizzarle al massimo in una configurazione dinamica ed attuale. Inoltre, la sua attività si estende sino a diverse località dell’Andalusia orientale. Jose Luis Muñoz è co-fondatore di Re-Activa Architecture, con sede a Malaga, e si occupa prevalentemente di fornire progetti per strutture ricettive, commerciali e residenziali.

