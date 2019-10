SICAM 2019 si conferma al top per la qualità di presenze e relazioni di business.

L’industria internazionale del mobile ha scelto ancora Pordenone

Si è chiusa con un significativo consolidamento nei numeri e nel valore la 11^ edizione di SICAM, il Salone Internazionale dei Componenti, Accessori e Semilavorati per l’industria del mobile che per quattro giorni ha visto presenti a Pordenone i più qualificati professionisti del settore da tutto il mondo.

Anche per questa edizione sono state più di 8.000 le aziende in visita al Salone a creare business per le oltre seicento aziende che, nei dieci padiglioni con 16.500 mq di stand allestiti, hanno portato in esposizione i prodotti di tecnologia e design al più alto livello mondiale.

Molto elevato si è confermato ancora una volta il tasso di internazionalità della manifestazione: il 27% delle aziende espositrici in fiera è arrivato da 32 Paesi esteri, mentre per quanto riguarda i visitatori il 69% è giunto dall’Italia e il 31% dall’estero da 109 Paesi.



Germania e Cina i Paesi maggiormente rappresentati in visita, due mercati a vario titolo leader internazionali nella produzione di mobili per le differenti fasce di mercato. Grande afflusso anche dai Paesi del Centro ed Est europeo, Russia e Ucraina in testa a tutti; e forte incremento ancora dal Nord Africa e Paesi del Medio e Estremo Oriente, dall’Iran in particolare.

L’indicatore che più di tutti certifica la misura in cui l’industria riconosce a SICAM la sua efficacia in questa direzione è costituito dal tasso di riconferma delle partecipazioni di aziende espositrici da tutto il mondo: “Quest’anno è stato del 93%, con aziende del più alto livello – ha detto Carlo Giobbi, organizzatore di SICAM – a Pordenone prevale sempre la qualità delle presenze e dell’esposizione, che è la ragione diretta anche della qualità e dell’alto tasso di partecipazione internazionale dal lato della domanda”.

A Pordenone anche quest’anno sono stati presenti in esposizione molti tra i maggiori top players della componentistica e dell’accessoristica, con le loro soluzioni innovative, con proposte originali, idee e tecnologie. SICAM ha offerto loro quattro giornate di business, senza distrazioni e senza problemi: tutto in fiera è focalizzato sullo sviluppo di contatti commerciali e di marketing tra l’offerta presente negli stand e la domanda in arrivo da tutto il mondo.

La prossima edizione di SICAM, la numero 12, si svolgerà sempre a Pordenone dal 13 al 16 ottobre 2020.

www.exposicam.it