UPIM presenta l’ultima evoluzione del suo concept store.

Upim, il “family store” italiano prosegue nella propria strategia di rinnovamento e apre a Milano in via Marghera il suo nuovo flagship store.

“UPIM è di casa”: è questo il claim del brand che intende essere vicino alle famiglie nella vita di tutti i giorni. L’attenzione alla contemporaneità e alla vita reale delle persone fanno infatti di Upim una presenza quotidiana, consueta, nei territori dove è presente

Il brand italiano riassume questi concetti nel nuovo store di Milano in via Marghera, uno spazio di 1500 mq dove si dà valore al “fattore umano”, la tendenza del design che concepisce i negozi come luoghi da frequentare non necessariamente per fare acquisti ma anche semplicemente per rilassarsi, con aree di intrattenimento dedicate ai bambini, utilizzabili anche per party privati, nursery, salottini relax.

Nella nuova UPIM ci si sente a casa, perché è un luogo piacevole e accogliente dove fare shopping per tutta la famiglia, per la bellezza e la casa, ma anche dove sarà possibile trovare una serie di servizi che facilitano la vita quotidiana o dedicati al tempo libero: sartoria per riparazioni veloci, lavanderia, corsi di cucina.

Un’offerta che spazia dall’abbigliamento uomo e donna, al bambino e alla casa: il brand Blukids propone collezioni baby (0-36 mesi), kids (2-8 anni) e junior (9-15 anni) che si distinguono per l’uso di cotone organico, cotone proveniente da coltivazioni Better Cotton Initiative e capi certificati OekoTex. Croff, marchio storico dell’home decoration, dedicato a chi ama il design contemporaneo, facile, informale, da vivere tutti i giorni: collezioni per la tavola, la cucina, il letto, accessori e complementi d’arredo, sempre con un ottimo rapporto qualità prezzo. Già presente in alcune città italiane con il formato stand alone, Croff accelera sullo sviluppo e avvia un piano che prevede l’apertura di nuovi negozi in Italia entro il 2020 con il roll-out del nuovo concept introdotto nel flagship store di Milano, via Marghera.

“UPIM è un brand vicino alle famiglie – afferma Massimo Iacobelli, Direttore Generale di UPIM – e alle esigenze concrete dei propri clienti, con prezzi competitivi e una qualità elevata. Nei nostri negozi proponiamo un’esperienza di shopping contemporanea, che si rivolge a un cliente attento, capace di mixare il desiderio con la necessità, la ricerca della qualità con il prezzo adeguato. Questo store è stato pensato come un luogo dove il cliente possa sentirsi a proprio agio, fare acquisti, trovare una serie di prodotti e servizi che possano soddisfare le esigenze quotidiane o le passioni da coltivare nel tempo libero”.

Per comunicare la nuova Upim è stata realizzata una campagna televisiva affidata all’attore Flavio Insinna e ad una serie di spot da 15″ incentrati sulla presenza di UPIM nella vita degli italiani.