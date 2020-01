THINK PINK Luxury Showroom Concept, Milano.

L’architetto Fabio Marano firma il concept dello showroom di Milano che ospiterà le collezioni del brand MARCOBOLOGNA.

Si comincia sempre da un foglio bianco, da un silenzio, da una scatola vuota. Questa volta la scatola vuota è un elegante atelier perfettamente incastrato in un insolito open space contemporaneo. Con la cultura estetica e creativa, quella scatola oggi è il concept studio per il contenitore che ospiterà MARCOBOLOGNA.

L’allestimento prevede lunghi tavoli espositivi realizzati in onice rosa, lampade scenografiche dal design ultra contemporaneo, sedute comode e accoglienti in morbido velluto. Lo spazio si presenta come una loungeroom che trova la sua dimensione al centro tra i locali più cool e di tendenza del momento e uno spazio retail altamente contenitivo, tecnologico e interattivo.

Un set teatrale dove accoglienza e condivisione incontrano la futura storia del design made in Italy. TINK PINK, vuole essere un modo di essere e di pensare, vuole essere un monito che dirige verso nuove ed inesplorate direzioni, ma con metodo ed approccio tradizionale.

L’utilizzo di materiali poco lavorati, naturali e a basso impatto, quali onice, ottone e velluto, rappresentano di fatto in questa chiave di lettura un beneficio di alta qualità formale e funzionale dal punto di vista architettonico ma soprattutto da quello ambientale, senza perdere di vista la sostenibilità economica dell’investimento.

Il nuovo concept store è inteso come uno spazio multifunzionale dove il cliente non è più il punto di arrivo, ma rappresenta il punto di partenza, il soggetto intorno al quale lo spazio prende forma.

L’area espositiva è percepita come un laboratorio di ricerca e divulgazione pluridisciplinare che ha come obiettivi primari lo sviluppo culturale in ogni sua forma, la promozione di politiche innovative, e la cooperazione con le altre realtà.

“In un contesto di consumo sempre più complesso, innovazione è la parola d’ordine per il Retail, ed innovativi devono essere gli strumenti da applicare alla pratica progettuale. Bisogna trovare nuovi modi di pensare per risolvere i problemi causati dai vecchi modi di pensare. Le nuove idee nascono guardando le cose, parlando alla gente, andando fuori dagli schemi. Bisogna essere diversi dalla concorrenza. Bisogna Innovare.” Racconta Fabio Marano.