Le sfide del Gioiello Made in Italy il 17 Gennaio al centro di Visio.Next

Vicenzaoro January di Italian Exhibition Group apre su “Creatività, innovazione e sostenibilità: sfide e opportunità del gioiello Made in Italy” con Bulgari, De Beers e Vhernier

Un panel d’eccezione aprirà, il 17 gennaio alle 17 al Palladio Theatre, l’edizione 2020 di Vicenzaoro January, la manifestazione di riferimento internazionale del settore orafo gioielliero organizzata da IEG – Italian Exhibition Group nel quartiere fieristico di Vicenza (17 – 22 gennaio).

Nato da un progetto che segue le linee strategiche definite da ICE per supportare l’evoluzione e il potenziamento dell’intero comparto orafo e gioielliero, Visio.Next, l’evento di apertura della Manifestazione, propone una valutazione complessiva dell’industria orafa Made in Italy, avvalendosi del supporto del Club degli Orafi Italia con il coinvolgimento diretto di tre soci quali Bulgari, De Beers e Vhernier, in una partnership che rafforza il ruolo di Italian Exhibition Group come piattaforma di innovazione e sviluppo al servizio delle aziende del settore.

Come preservare il nostro patrimonio di creatività e know-how artigiano e industriale? Come facilitare l’innovazione nel disegno, nella produzione e nella distribuzione del Made in Italy per accrescere la sua competitività nel mercato globale, in profondo mutamento per modalità e tipologie di consumo? Sono queste alcune delle domande su cui si confronteranno:

Stephen Lussier , Executive Vice-President Consumer and Brands di De Beers Group

, Executive Vice-President Consumer and Brands di Eleonora Rizzuto , Direttore Sviluppo Sostenibile di Bulgari & LVMH Italia

, Direttore Sviluppo Sostenibile di Larry Pelzel , Neiman Marcus Vice President and Divisional Merchandise Manager for Precious

, Vice President and Divisional Merchandise Manager for Precious Isabella Traglio , Deputy Director General Vhernier

, Deputy Director General Claudio Marenzi, CEO di Herno S.p.A. e Presidente di Confindustria Moda

Saranno dunque i protagonisti della filiera orafa e gioielliera e i rappresentanti del mondo del fashion a delineare le linee strategiche di uno sviluppo sempre più sostenibile, partendo da un’attenta riflessione sull’intera catena di valore del settore, sul suo impatto sulle dinamiche distributive e sulle decisioni d’acquisto dei consumatori finali.

#primavicenzaoro

L’evento sarà trasmesso in streaming su vicenzaoro.com

e www.facebook.com/vicenzaoro.

Per maggiori informazioni: www.vicenzaoro.com/it/january