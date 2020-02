Con Enjoy – Scenari, Brugnotto Hi Retail ridefinisce l’idea di locale.

La rinnovata divisione Hi Retail di Brugnotto Group si è presentata ad Euroshop 2020 con un restyle della linea Enjoy dedicata al mondo food.

Il nuovo concetto di scenario propone prodotti modulari sapientemente assemblati e mixati, che danno vita ad ambientazioni dal forte carattere e dal grande impatto visivo.



On Stage, The Cave e Vibrant – la caffetteria dedicata all’aperitivo, ancora in fase di realizzazione – ridefiniscono l’idea di locale portandola ad un livello superiore di stile e design.



On Stage – bakery allure è la pasticceria-panetteria moderna, dai toni scuri e con l’illuminazione dedicata al prodotto, che diventa protagonista come un attore sotto i riflettori. Il visitatore viene accolto in un’esperienza multisensoriale: lo avvolgono i profumi e sapori dei prodotti, messi in risalto nell’esposizione, in un’atmosfera soffusa. Il mondo resta fuori: i pannelli fonoassorbenti della sala annullano i rumori esterni lasciando spazio solo al relax.



ON STAGE

The Cave è la proposta di enoteca contemporanea, dove il vino di qualità viene accostato alla birra in un inedito gioco di luci e specchi.



Nato dalla riqualificazione di un vecchio magazzino, The Cave – hybrid enoteca mantiene le caratteristiche architettonico-strutturali dell’edificio originale, portando un tocco contemporaneo. I mattoni faccia vista intonacati in blu sapphire, il soppalco con area lounge di degustazione.

THE CAVE

Il punto di forza del progetto è rappresentato dalla boiserie Ecofusion del retrobanco, allestita con luci, mensole in vetro fumè e impianti di spillatura.

by