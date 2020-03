KRION, soluzioni sostenibili per shopfitter.

Dopo il lancio del Krion®, il Solid Surface con il quale tutto è possibile, Krion PORCELANOSA Grupo punta sullo sviluppo di soluzioni sostenibili per shopfitter.

Krion PORCELANOSA Grupo, specializzata nella proposta di materiali per creare attrezzature e arredo commerciale, ha dimostrato il ruolo importante attribuito alla tutela dell’ambiente in ogni decisione presa fin dalle proprie origini.

La società ha basato il suo impegno sull’essere sostenibile senza rinunciare alla resistenza e alla qualità dei materiali e lo ha dimostrato con il Krion®, il Solid Surface di origine minerale che possiede una grande durabilità, con il quale l’azienda ha stabilito fin dalle origini i propri standard di sostenibilità, qualità e impegno nei confronti dell’ambiente.

Il Krion® è un Solid Surface di ultima generazione che consente di progettare e di creare liberamente pezzi unici grazie alla capacità di termoformatura, che lo rende un materiale versatile dalle possibilità infinite. Igienico, duraturo e retroilluminabile, è adatto per creare arredi e attrezzature commerciali, accessori per le vendite e anche cartellonistica, con giunzioni invisibili. La composizione sostenibile del Krion® contribuisce alla creazione di negozi rispettosi con l’ambiente che scelgono di usare materiali sostenibili, sicuri e duraturi.

L’azienda ha poi sviluppato il Krion® K·Life 1100, un materiale che oltre a possedere le proprietà intrinseche del Krion®, presenta nuovi vantaggi. Uno di questi è la sua proprietà fotocatalitica che contribuisce a depurare l’aria ed eliminare i batteri dalla superficie, creando ambienti più sicuri e salubri, quindi adatto all’impiego in luoghi molto frequentati, come negozi, supermercati o ristoranti.

Tuttavia, l’impegno di Krion PORCELANOSA Grupo va oltre e ogni anno si adopera per inserire nuovi aspetti sostenibili in tutte le fasi del ciclo di vita dei propri materiali. Punta sull’innovazione e sfida costantemente i limiti stabiliti per creare nuove soluzioni che contribuiscano a creare un mondo più sicuro, salubre e sostenibile.

L’impegno nei confronti dell’ambiente prevale in ciascuna delle azioni dell’azienda e lo dimostra ogni nuovo materiale sviluppato. Una delle novità più recenti è Cover Lux™, un materiale ispirato al marmo con un forte carattere decorativo, in grado di trasformare qualsiasi ambiente e perfetto per rivestimento da interni o anche per creare arredi commerciali. È facile da posare, perciò è un’ottima scelta per essere usato nei negozi in cui si desidera cambiare immagine in modo semplice e veloce.

