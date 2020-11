NENDO progetta il concept store del brand Athletia.

Il nuovo brand giapponese Athletia, lanciato dall’azienda di cosmesi e’quipe di RMK e SUQQU, ha incaricato lo Studio di interior design nendo per la realizzazione del loro nuovo punto vendita a Omotesando.

I princìpi del nuovo brand di prodotti per la cura della pelle si fondano su un equilibrato stile di vita, attivo ed energico, serenità mentale e ricerca della felicità.

Infatti, l’azienda, oltre ad utilizzare ingredienti naturali, prende in considerazione il tema della sostenibilità, utilizzando oli essenziali vegetali naturali per il 90-100% delle fragranze e, sfruttando il 90%, o più, di vetro riciclato per i contenitori e producendo recipienti in plastica con biopolietilene, una sostanza grezza estratta dalla canna di zucchero. Pertanto i tre valori del marchio (equilibrio, dinamismo ed armonia per il corpo e l’ambiente) vengono ampiamente conservati e considerati nel design del negozio.

L’equilibrio tra dinamismo e tranquillità è dato dalla progettazione degli espositori realizzati con diversi materiali, stratificati e sempre composti seguendo un delicato ordine: un lavoro artigianale, eseguito con minuzia tecnica e stilistica, nel pieno rispetto dei materiali e della palette cromatica.

Questa operazione di sostenibilità, che utilizza materiali naturali, come l’olio di semi di lino, la resina di pino e la segatura (una sorta di miscela materica che costituisce il 98% della pavimentazione), racconta della capacità di tutti questi componenti delle loro proprietà biodegradabili e di ritorno alla terra.

Il fondo della pavimentazione è realizzato in parte con cloruro di polivinile riciclato (PVC), proveniente da scarti di plastica agricola; avanzi di piastrelle di ceramica sono il 43% del composto adoperato per la costruzione di banconi e piani di lavoro; la frantumazione di graniglie in pietra assemblati ad altri frammenti di vetro hanno dato origine a contenitori per oli e creme di Athletia.

L’architettura dell’originale edificio è poco profonda, ma l’ampia facciata frontale in vetro infonde l’immenso senso di pace degli interni verso l’esterno. Dei pannelli in legno di betulla, meticolosamente recuperato dai disboscamenti forestali, formano delle installazioni sospese e celano parzialmente il campo visivo creando un gioco di effetto vedo-non-vedo.

Il primo piano è stato pensato quale esposizione dei prodotti e tester: qui, l’esposizione dei cosmetici ricorda una “biblioteca”, dove è possibile osservare, cercare e provare il trattamento di bellezza più consono. Il secondo piano, invece, si declina come area interattiva: da shop a salone per eventi e discipline come yoga, pilates, corsi e laboratori di aromaterapia, mentre si alternano sale private con cabine per il massaggio. La scala che collega i piani è caratterizzata da un corrimano in legno che varia lungo il percorso, cosicchè i visitatori, facendo le scale anche ad “occhi chiusi”, possano percepire di essere arrivati a destinazione.

Chief Designer e Fondatore dello Studio Nendo, è nato nel 1977 a Toronto, in Canada. Laureato in architettura presso la Waseda University di Tokyo nel 2002. Nello stesso anno apre lo Studio di design “nendo”. La sua attività nel mondo del design non si limita ad un semplice settore, ma spazia dalla grafica al prodotto, alla progettazione di arredi, alle installazioni, alle vetrine ed in interni, fino ad espandersi nel “regno” dell’architettura.

Photos courtesy Masaya Yoshimura

