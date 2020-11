Flagship Store DIOR Mosca.

Recentemente riaperta la boutique Dior a Mosca, in via Stoleshnikov, destinazione preferita per lo shopping di lusso.

La boutique è stata ampliata e si può raggiungere sia da Stoleshnikov Lane che da Via Petrovka, dove si trova anche il meraviglioso giardino Dior.

Il progetto di rinnovo, realizzato sotto la direzione della Società Denzo di Mosca, combina elementi moderni e raffinate decorazioni dell’architettura del XVII secolo.

Infatti, la facciata del palazzo presenta le storiche vetrine ad arco, che richiamano l’architettura della capitale sovietica, mentre l’atmosfera degli interni accoglie la clientela con l’eleganza della Maison. Qui, sulla pavimentazione in parquet dominano pareti caratterizzate da ricercati decori e da pannelli rivestiti da tessuti nel classico stile Dior.

La nuova boutique ospita le linee dei capi di abbigliamento del prêt-à-porter, accessori, pelletteria, calzature, nonché profumi, mentre i gioielli e gli orologi più esclusivi sono custoditi in un piccolo salottino.

Sono state ricreate delle vetrine, gemelle di quelle della storica sede in Avenue Montagne, con piccole sedie e divani. In questo spazio sofisticato, dove la moda incontra l’arte moderna, si possono scoprire opere particolari, quali il grande pannello Abstraction, scolpito nel legno dall’artista francese Etienne Moya (che lavora artigianalmente utilizzando la motosega); nel salottino VIP sono stati inseriti divani e pouf di Christophe Delcourt, tavolini in marmo Nazka del designer Bruno Moinard (noto anche per la sua collaborazione con Cartier), e tavoli della galleria parigina Negropontes; di particolare interesse, posizionato dietro il banco cassa, lo specchio Selfreflect dell’artista belga Anton Hendrik Denys.



Il reparto dedicato al prêt-à-porter è impreziosito da un tavolo in bronzo di Thierry Lemaire, uno simile è stato scelto per gli interni del Palais de l’Élysée; arredi imbottiti del designer francese Pierre Gonalons costellano l’area destinata alla gioielleria; invece, disseminati nelle varie postazioni, si trovano complementi ed oggetti degni di menzione, che sono da attribuire ai designers Osanna Visconti, Fernando Mastrangelo, Reda Amalou, Angelo Mangiarotti.

La boutique è dotata di installazioni tecnologiche all’avanguardia sia per l’impianto di climatizzazione che per il sistema di illuminazione: i parametri vengono gestiti e controllati tramite tablet.

Design Firm Denzo

Location Moscow, Petrovka, 11

Area 600 sqm

La Società di progettazione Denzo, costituita nell’aprile 2019, consta di un organico di professionisti dalle competenze multi-disciplinari che consente di gestire servizi di design e progetti prevalentemente per i giganti del settore del retail di lusso (alta moda, abbigliamento, gioielleria ed accessori), come Louis Vuitton, Cartier, Chanel e Christian Dior.

La Società, grande sostenitrice dell’edilizia ecocompatibile, segue i protocolli ambientali BREEAM e LEED; mentre, sistemi di monitoraggio, condizionatori climatici ed impianti di illuminazione (BMS) vengono implementati in quasi tutti i siti per ridurre i costi fissi, ed il recupero degli investimenti; così, per definire progetti particolarmente complessi, dalle architetture limitate, utilizza la modellazione in 3D; offre servizi di consulenza alle autorità locali.

