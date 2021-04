Nuovo format per B&M Optikal

Il nuovo format per i negozi B&M Optikal realizzato dallo Studio Poiesis, propone uno stile grintoso, con l’intento di invitare il cliente a vivere un’esperienza unica, implementando la soddisfazione di acquisto.

La scelta di un occhiale può assolvere al tempo stesso sia ad una precisa funzione di correzione della vista, che al gusto prettamente estetico del fruitore ed alla sua volontà di migliorare la propria immagine.

Nell’intraprendere l’ideazione del nuovo store, all’interno del centro commerciale “La Cartiera” di Pompei, nelle vicinanze di Napoli, questo aspetto è stato ben chiaro sin dall’inizio ai progettisti, che ritengono che il processo di vendita di un occhiale non è poi tanto lontano dalla progettazione degli spazi architettonici.

“Abbiamo modificato la conformazione del precedente ambiente nonchè il sistema di esposizione, rendendo le pareti, elementi più attivi, che possano condurre ad uno spazio in cui il processo di prova e vendita sia più fruibile per il cliente. E’ nata così un’atmosfera speciale, in grado di rendere il momento della prova di un occhiale, più coinvolgente”, affermano i designer.

Lo scopo principale di questo progetto è stato quello di creare un senso di unità all’interno del punto vendita attraverso i due arredi centrali che, fungendo da spazio espositivo, contenitivo e da luogo di sosta per il cliente, favoriscono la comunicazione con il personale. Inoltre, la molteplicità degli specchi semovibili, migliora il senso di interattività per il visitatore.

La scelta dei materiali, la cura dei dettagli e la progettazione dell’illuminazione rispondono ad un unicuum progettuale che è quello di far sentire il visitatore, mentre prova gli occhiali, come all’interno di una galleria d’arte.

L’occhiale in vetrina, di dimensioni esasperate, incuriosisce, invitando il cliente a vistare lo store, mentre le luci sono interconnesse con l’esposizione e contribuiscono alla costruzione di un forte carattere visivo.

Il rosso del pavimento, richiama il logo dell’azienda, mentre le pareti nere hanno lo scopo di mettere in risalto i tagli di luce. Le superfici in bianco laccato degli arredi, che avvolgono l’intero spazio espositivo, hanno la funzione di far risaltare la merce, creando delle riflessioni che assorbono e focalizzano l’attenzione sul prodotto.

B&M Optikal

Design Studio Poiesis

Location “La Cartiera” Shopping Mall, Pompei, Naples

