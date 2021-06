Vacheron Constantin: nuovo flagship store a New York

Vacheron Constantin, la Maison svizzera di orologeria di lusso, che vanta oltre 265 anni di attività, ha aperto un flagship store nel cuore di New York, al 28 East 57th Street.

Il nuovo flagship store di Vacheron Constantin rende omaggio alle profonde radici americane della Maison e all’impegno per un servizio eccellente al cliente.

Situato tra Madison e Park Avenue, il nuovo flagship store Vacheron Constantin si estende per oltre 4.500 metri quadrati su due piani. Una caratteristica facciata in vetro si apre direttamente sulla 57a strada e presenta un elegante design color ottone ispirato alla croce di Malta, emblema della Maison.

Il vetro trasparente invita i collezionisti e i visitatori a scoprire la creatività e la raffinata maestria della Maison in un ambiente armonioso, dove il tradizionale si fonde con il moderno, in perfetta sintonia con lo spirito dell’orologeria contemporanea di Vacheron Constantin.

All’ingresso i visitatori sono accolti da un atrio dal soffitto molto alto, inondato di luce naturale. Una sorprendente parete intarsiata in paglia blu con motivo a croce di Malta rappresenta un punto di attrazione che illustra la dedizione di Vacheron Constantin all’alta orologeria artistica. A sinistra, un tavolo aperto permette a collezionisti di orologi e visitatori di scoprire splendidi mestieri e tecniche tra un assortimento di segnatempo della collezione Métiers d’art.

Un grande schermo offre un tour immersivo nella storia di Vacheron Constantin negli Stati Uniti attraverso un’esclusiva esperienza interattiva: il “Chronogram”. Sviluppato in collaborazione con l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Chronogram è uno strumento innovativo che utilizza le nuove tecnologie per digitalizzare l’eccezionale corpus di archivi che Vacheron Constantin ha costruito a partire dal 1755, condiviso con il pubblico per un’esplorazione dal vivo del patrimonio della Maison.