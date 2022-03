Razionale utopico: Blessing, raddoppia.

L’architetto Carmine Abate firma la seconda boutique Blessing.

Il bunker completamente rivestito di mattonelle diventa il contenitore per la seconda boutique e si sposta poco lontano da Napoli. Nel nuovo store di Castellammare di Stabia (Na), grande quasi il doppio, tutto rimane invariato, ad eccezione dei colori.

Le circa 20.000 mattonelle, che rivestono pareti, pavimento e soffitto, si colorano di un sottile celestino e fanno da quinta alle nuove tonalità di colore: rosso Cartier per le quinte e blu imperiale per i tendaggi. Pezzi iconici del design completano la scena: la “Superleggera” di Gio’ Ponti e la “Chiara” di Mario Bellini.

Il giovane architetto napoletano Carmine Abate, lascia tutto inalterato: cassa in radica di noce, legno a punta di diamante, tronchi di albero su cubi d’oro. Lo specchio che crea l’effetto “mise en abyme” è già un cult per i fruitori. La scritta in neon rosso “for ever more”, nato come omaggio alla “unconventional diva” irlandese Roisin Murphy, ai suoi look sempre sofisticati, alle sue performance coinvolgenti e particolari, è ormai un portafortuna.

L’elemento caratterizzante dell’intervento è l’uso massiccio della mattonella in formato 10x10cm di colore bianco ghiaccio, con una fuga di 5mm, che rende l’intero volume quadrettato. Ne sono state utilizzate circa 20.000!

Anche in questo caso, pur non trattandosi di un edificio storico, con i muri non perfettamente allineati, la difficoltà maggiore è stata quella di far coincidere le mattonelle del pavimento e quindi del soffitto con quelle delle pareti. Pertanto è stato fatto prima un lavoro di contropareti in cartongesso per allineare gli angoli e poi è stato rivestito il tutto.

Client and Management Vittorio Pecoraro

Sales Area 100 sqm

Project Carmine Abate Architect

Floor and wall tiles Ceramica Vogue

Photos courtesy Carlo Oriente

