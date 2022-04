Oltre apre presso il Leone Shopping Center di Lonato del Garda

Ha inaugurato venerdì 8 aprile il nuovo punto vendita di Oltre – lifestyle brand del Gruppo Miroglio, punto di riferimento per tutte le donne che amano uno stile chic e confortevole – presso il Leone Shopping Center di Lonato del Garda.

Per Oltre, oggi presente sul territorio nazionale con 163 negozi monomarca e 11 outlet, si tratta di un ritorno nel centro commerciale situato nel cuore gardesano tra le province di Brescia, Mantova e Verona dopo il restyling dello shopping center.

All’interno e all’esterno, lo spazio è stato completamente rinnovato con l’intento di creare un ambiente femminile e accogliente: complementi d’arredo essenziali e lineari regalano un senso di leggerezza con un tocco in stile contemporaneo.

Il nuovo punto vendita lascia trasparire la volontà di regalare a tutte le clienti una shopping experience coinvolgente. Nell’ottica di ridurre la barriera tra cliente e personale, è stato introdotto infatti un banco cassa abbassato e coerente nelle forme e nei materiali con gli altri arredi, diventando anch’esso un elemento espositivo. A parete, le due tonalità color nude sono abbinate ai toni caldi e naturali di tappeti e tessuti rendendo l’ambiente ancora più fresco e accogliente.

Il nuovo punto vendita monomarca ospiterà la collezione Oltre Estate 2022, una collezione i cui punti cardine sono libertà, viaggi e desiderio, per una stagione all’insegna dell’energia e della leggerezza, della serenità e dell’avventura. Un desiderio di libertà vissuto a trecentosessanta gradi, ripreso anche nello speciale allestimento delle vetrine con farfalle 3D, realizzato in occasione della nuova apertura, per ricreare il senso di libertà che i capi mostrati in vetrina evocano – come l’abito con fantasia a farfalle.

Un Centro Commerciale, un punto vendita e una nuova, entusiasmante, collezione tutti da scoprire.

OLTRE

Oltre, nato in Italia nel 2001, è oggi presente sul territorio con 163 negozi monomarca (di cui 144 di proprietà) e 11 outlet. Nel corso degli ultimi anni, Oltre ha saputo trasformarsi, affinando il modello di business e aggiungendo valore al know-how tipico delle catene di negozi fast fashion. Oggi Oltre è un lifestyle brand per tutte le donne che amano uno stile “chic e confortevole” che valorizza il loro look.

Oltre è uno dei brand di abbigliamento del Gruppo Miroglio, realtà italiana che opera dal 1947 lungo tutta la filiera della moda femminile e del retail.