Colori distensivi, delicate vibrazioni cromatiche e dettagli naturali: è Pietra di Bilbao, la nuova collezione in gres porcellanato effetto pietra, firmata Iris Ceramica.

Dalla sapiente combinazione di ricerca, expertise e innovazione tecnologica nell’assoluto rispetto delle più rigorose norme in tema di sostenibilità, nasce Pietra di Bilbao, un progetto completo di pavimenti e rivestimenti che coniuga bellezza estetica con le elevate prestazioni del gres porcellanato di Iris Ceramica.

Fin dal primo sguardo, la sua superficie restituisce il fascino e l’eleganza naturale della pietra, esaltandone le morbide venature e le originali pigmentazioni. Moderna e familiare, con cromie classiche, è perfetta interprete del vivere quotidiano grazie alla capacità di dialogare con diversi stili, da quello minimal e contemporaneo a quello tradizionale e retrò.

Pietra di Bilbao è declinata in 4 nuance neutre: Bilbao Ice, luminosa e sobria, Bilbao Sand, tenue e accogliente, Bilbao Grey, raffinata ed enigmatica e Bilbao Black, sofisticata e decisa. È proposta nelle finiture Soft, piacevole al tatto, e Naturale che, grazie alla sua proprietà antiscivolo, risulta particolarmente adatta per pavimentazioni esterne di giardini e dehors, ma anche per l’impiego in aree con presenza di acqua come piscine, saune e spa.

Accanto ai formati da 120×60, 60×60 e 60×30 cm, i mosaici a listelli e a tessere da 30×30 cm completano l’offerta permettendo una posa tono su tono o combinazioni cromatiche a contrasto. Possono inserirsi in pavimenti e pareti, impreziosire piccole porzioni di superfici nella zona living, bagno e cucina o valorizzare showcase e ripiani in spazi commerciali.

SPECIFICHE TECNICHE:



Materiale: Gres porcellanato

Formati: 120×60 60×60 60×30 cm

Mosaico Listelli 30×30 cm; Mosaico 5 – 30×30 cm

Finitura: Soft, Naturale

Spessore: 9 mm

Colori: Bilbao Ice, Bilbao Sand, Bilbao Grey, Bilbao Black



