Progetto Boutique Kiton Milano

Continua la collaborazione tra lo studio B+ Architects e Kiton, marchio storico del Made in Italy, l’occasione è il trasferimento della boutique di Milano nella nuova location di via Sant’Andrea 16, nel cuore del quadrilatero della moda vicino a via della Spiga.

Dal 2017 B+Architects ha sviluppato e interpretato in esclusiva per Kiton un nuovo concept, che in accordo con il brand, è in continua evoluzione. L’identità architettonica che definisce gli interni del negozio è lineare e combina forme semplici e colori neutri con finiture morbide. Tessuti texturizzati, piccoli tocchi di legno noce canaletto con una speciale finitura naturale, metalli con particolari toni di nickel.

Concept

Uno dei principali obiettivi è creare un’atmosfera rilassata, confortevole e accogliente, valorizzata dal fascino sensuale dei materiali materici. Uno dei capisaldi del concept è rappresentato dalla possibilità che gli arredi siano utilizzati indifferentemente per collezioni maschili e femminili.

Anche l’arredo per il display del prodotto è concepito per poter essere utilizzato in maniera flessibile, con la massima libertà di allestimento, tutto è studiato per fluire e cambiare come i pannelli scorrevoli realizzati con materiali intercambiabili per armonizzare con le collezioni proposte. Molti dei tessuti utilizzati nel concept sono quelli che solitamente Kiton inserisce all’interno delle giacche, troppo preziosi per non essere valorizzati in un elemento di arredo customizzato.

La facciata dell’edificio storico, è ingentilita al piano superiore da piante ornamentali e le tre ampie vetrine al piano terra lasciano vedere completamente gli interni in cui lo spazio si estende.

Non poteva mancare il pattern che rende inconfondibile il marchio Kiton, elemento distintivo del concept studiato da B+Architects in questo negozio rappresentato da installazioni decorative realizzate con un mix di tessuti tra i più pregiati del brand.

La forte attenzione del marchio verso il tema della sostenibilità e della consapevolezza ambientale traspare anche dalla scelta del pavimento formato da un composto di materiali inerti da recupero.

Illuminazione

L’illuminazione è stata studiata per garantire il massimo comfort visivo ed i corpi illuminanti dotati di LED ad alta resa cromatica consentono una perfetta visualizzazione del prodotto.

I monitor ad alta risoluzione, volutamente di dimensioni discrete, sono inseriti armoniosamente, fondendosi con l’atmosfera del negozio, mostrando immagini dinamiche del lifestyle Kiton.

Lo studio B+ Architects sta continuando a sviluppare numerosi altri progetti del brand che aprirà nuovi punti vendita a Londra, New York, Zurigo e Shanghai ed in altre importanti location entro la fine dell’anno.

Lo studio B+Architects, fondato nel 1999 dall’architetto Bruna Galbusera, si occupa di Architettura, interior design, restauro conservativo e concorsi. In particolare negli anni si è specializzato nell’ambito del luxury retail progettando più di 500 boutique per noti brand fra cui Loro Piana e Kiton. L’unione di idee e la commistione di diversi ambiti creativi sono la vera forza del gruppo e le numerose collaborazioni, in Italia e all’estero, hanno contribuito ad arricchire l’esperienza nella gestione di ogni fase del progetto, dall’ideazione del concept al risultato finale. Particolare attenzione viene dedicata alla gestione degli aspetti tecnici generando una vera progettazione integrata.

Photos courtesy Marco Beck Peccoz