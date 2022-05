Lo storico brand friulano, Passoni, forte dell’esperienza che ha portato ad una collezione di arredamento interamente ispirata al concetto di Natural Culture, sceglie l’iconica collezione Medoc firmata da Michele De Lucchi per sperimentare questo esclusivo procedimento.

Possono natura, design e food fondersi in un’unica iniziativa dai sapori antichi ma dalla visione moderna? Può il vino trasformarsi in elemento di design attivo? Per entrambi i quesiti, la risposta è, si! Passoni Design, brand iconico del design del legno e Listone Giordano, referenza nel settore delle pavimentazioni lignee d’alta gamma, hanno dato vita a Terre di Vigna, un progetto originale e innovativo ispirato al concetto di Natural Culture che scommette sulla forza vitale del legno e sulla sua camaleontica capacità di cambiare essenza.

Natural Culture è una filosofia, una concezione a 360° gradi attraverso la quale Passoni Design trasforma il legno in elementi d’arredo completamente sostenibili. Per questo ha sviluppato un procedimento brevettato ed assolutamente unico per colorare il legno sfruttando le proprietà intrinseche del vino e delle vinacce. Grazie alla loro acidità, in abbinamento a ossidi di ferro, queste sostanze interagiscono con il legno, innescando una reazione chimica autocolorante. Le loro proprietà alcoliche consentono a loro volta l’utilizzo di pigmenti completamente naturali, veicolando il colore e permettendo di ottenere tinte uniche di elevatissimo pregio. Il processo è completamente privo di emissioni nocive e assolutamente non inquinante.

Forte di questa esperienza, Passoni Design e Listone Giordano sono andati oltre ideando Terre di Vigna, la prima rifinitura parquet impreziosita da tinte naturali al vino.

Per questo “esperimento”, è stato scelto, non a caso, Medoc, la collezione che il brand umbro presentò più di 10 anni fa all’interno del progetto Natural Genius. Firmata da un genio indiscusso come Michele De Lucchi, Medoc è un omaggio dell’architetto all’anima francese dell’azienda. Un fil rouge che collega l’Umbria alle foreste di Borgogna e prosegue fino al cuore della celebre regione vinicola di Bordeaux. Il nome Médoc – già noto prima dell’epoca degli antichi romani – significa il territorio di mezzo o pagus medulorum. Luogo dal quale nasce il celebre modello enologico imitato in tutto il mondo, un successo fatto non solo di magiche uve.

Medoc incarna una sintesi tra termini fra loro non sempre facilmente conciliabili: Estetica ed Etica, ovvero Bellezza esteriore e Sostanza, Apparenza ed Essenza, Superficie e Polpa. Il progetto di Michele De Lucchi con Philippe Nigro ha magistralmente aperto il capitolo di un nuovo libro intitolato Natural Genius. Proprio per le sue caratteristiche di innovazione e ricerca nel settore delle pavimentazioni, il concetto ispiratore da cui ha preso forma questo prodotto muove dall’idea di lasciare al legno il suo effetto di “polpa”, di materiale massiccio, autentico, consistente, utilizzando in forma innovativa le tecnologie maturate negli anni dall’azienda.

