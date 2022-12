DESTREE continua la sua crescita con l’apertura di un flagship store nel cuore del primo arrondissement di Parigi.

Situata nella zona dello shopping di lusso tra, Rue St. Honoré e Place Vendome, popolare sia tra i parigini che tra i viaggiatori internazionali, la boutique riflette le influenze dell’ethos del marchio, al crocevia tra New York e Parigi, due città care ai fondatori.

Géraldine Guyot, che vive a New York da due anni, ha introdotto con successo DESTREE nel mercato americano, costruendo rapidamente una comunità di artisti e talenti attorno al brand, creando con il suo design un ponte tra moda e arte.

Appassionata di arte contemporanea, Géraldine Guyot conosce Simone Bodmer-Turner, nota scultrice con una visione contemporanea che grazie alla purezza delle sue linee, unita ad una tavolozza cromatica minerale, dona ad ogni sua opera un’espressione particolare.

“Al crocevia di arte e artigianato, l’universo creativo e la cifra stilistica di Simone mi hanno subito affascinato. Le curve, la purezza, la morbidezza del suo lavoro è ipnotizzante. Ho pensato subito a lei per la nostra prima boutique. Questa collaborazione è anche un modo per portare New York a Parigi, e per far convivere queste due parti della mia vita a DESTREE“, spiega Géraldine Guyot.

All’artista è stata data carta bianca per immaginare i codici della boutique DESTREE.

Simone Bodmer-Turner ha affrontato lo spazio come una tela bianca, una sfida creativa con lo scopo di evocare emozioni. “Sono onorata di essere stato invitata da Géraldine ad accompagnarla in questa nuova fase. Ho accettato con grande entusiasmo la sfida di creare il primo monomarca; ammiro lo spirito che si respira in DESTREE: un mix di accuratezza e riferimenti stilistici che sono, allo stesso tempo, sofisticati e senza tempo.”

Il risultato è all’altezza delle aspettative: l’interno tutto bianco con nicchie espositive incassate e appendiabiti, è valorizzato da due pezzi unici; una lampada a tulipano e una scultura – creati appositamente per DESTREE da Simone Bodmer-Turner – che rafforzano la dimensione artistica del marchio. In questa bolla creativa, preservata dall’attività febbrile e dal trambusto di Parigi, i clienti sono invitati a prendersi il loro tempo.

Situata al civico 3 di rue du 29 juillet, la boutique presenta le collezioni di prêt-à-porter e pelletteria del marchio, oltre alla linea di cappelli e gioielli. Un universo completo che propone capi e look dalla forte identità.

Photos courtesy Benoit Florencon

by