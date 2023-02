Phoenix Wharf disegna la vivace pasticceria 'Oh So Yum' di Bradford

La nuova pasticceria ‘OH SO YUM’ di Harpreet Kaur, vincitrice della serie televisiva ‘The Apprentice’, trasmessa dal canale televisivo inglese BBC, si estende su una superficie di 144 mq totalmente immersi in vivaci colori.

PHOENIX WHARF ha creato uno spazio coinvolgente e dall’effetto “wow” ispirato dal desiderio di Harpreet di un’esperienza in stile Willy Wonka, il celebre personaggio di fantasia del romanzo/film “La Fabbrica di Cioccolato”.

Situato sulla White Abbey Road di Bradford, il negozio offre una varietà di dolci come crêpes, frullati, biscotti, waffle e gelati.

Le tinte marcate non sono utilizzate solo per i mobili ma per tutte le superfici. Lo spazio presenta pavimenti dai toni lavanda e corallo mentre il soffitto e le pareti sono dipinte in una tonalità più profonda di viola. L’arredamento, completamente rosa, è composto da un mix di divanetti progettati e realizzati su misura rivestiti in ecopelle e larghe sedie in metallo opaco rosa con punti bianchi lungo le gambe.

Un caldo verde menta piperita abbinato al rosa è utilizzato con parsimonia in alcune sezioni delle pareti, creando un costante interesse visivo e consentendo una facile separazione tra le diverse aree di seduta e zone di attività.

Location Bradford, England

Area 144 sqm

Design Phoenix Wharf

Photos courtesy Gary Britton

by AN shopfitting magazine no.172 ©