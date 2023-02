Pininfarina progetta il ristorante The Italian Club Seafood Wine Bar a Hong Kong

Pininfarina Architecture firma il progetto di interni del nuovo ristorante The Italian Club Seafood Wine Bar a Hong Kong.

Il design degli ambienti completa l’esperienza culinaria di alto livello dello chef Stefano Balsamo, portando il gusto e lo stile italiano nel cuore del distretto di Soho.

Il progetto del ristorante prende ispirazione dalla varietà che contraddistingue il Mediterraneo, dove luoghi diversi si riuniscono nelle stesse radici e dove la forza del mare muta costantemente il paesaggio.

La palette di colori tiene presente questa suggestione, utilizzando il rame ossidato come tinta principale accostato a toni neutri di grigio chiaro e al verde petrolio dei rivestimenti delle pareti.

La facciata in metallo forato all’ingresso, grazie all’effetto mascherato “vedo non vedo”, dona all’ambiente un’idea di intimità. Si accede così alla sala da pranzo dove la grande installazione a soffitto in tessuto ricorda il movimento delle onde.

Le poltrone e gli sgabelli dalle forme armoniose ed ergonomiche presentano una struttura in metallo con finitura in rame spazzolato, la stessa scelta per i tavoli in Marmo di Carrara e per i pannelli decorativi della sala.

Nella sala da bagno l’impressione è di essere “sott’acqua”: l’illuminazione soffusa e il metallo martellato sul soffitto enfatizzano l’idea di immersione. I pannelli in metallo ossidato presentano una grafica, applicata con una pellicola di rame, ispirata al movimento delle correnti sottomarine.

Il piano in marmo di Carrara, la rubinetteria e gli accenti metallici trattati con finitura in rame spazzolato, mantengono la naturale sensazione del design del ristorante.