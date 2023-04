Pierre-Louis Mascia sbarca a Portofino

Il fashion designer francese Pierre-Louis Mascia apre la sua seconda boutique monomarca a Portofino, in Piazza Martiri dell’Olivetta.

Lo store di Portofino è stato sviluppato sullo stesso concept della boutique milanese e incarna a pieno l’essenza dello stile Pierre-Louis Mascia. Allo stesso modo, infatti, l’arredamento si rifà a numerosi elementi di ricerca, oscillando tra un cabinet de curiosité e l’atelier di un artista.

La boutique di Portofino si differenzia dallo store di Milano per la palette di colori: lo spazio è progettato sui toni chiari e naturali, una base cromatica volutamente neutra pensata per ricreare un luogo raffinato, che si inserisce sapientemente nell’ambiente circostante.

A dare profondità allo spazio è una parete di specchi che riflette i lampi di colore dei modelli Pierre-Louis Mascia: sciarpe, kimono, abiti, camicie, caftani e pantaloni, ma anche accessori per la casa, come i cuscini in velluto stampato.

Pierre-Louis Mascia seleziona e rielabora diverse influenze, come accade nelle sue stampe, spaziando da oggetti di design a elementi di antiquariato che si mescolano tra loro e interpretano a pieno la visione artistica del designer. Questa è un’opportunità per affermare anche il suo coinvolgimento nell’home decor in cui i codici stilistici del marchio si rispecchiano in modo naturale.