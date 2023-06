Progetto Bar Ristorante Isabel de la Cruz

EFEEME Arquitectos progetta Isabel de la Cruz, un imponente bar ristorante nel centro di Villa María, città nell’entroterra di Córdoba, in Argentina.

Isabel de la Cruz doveva rappresentare una donna/regina trasgressiva, resiliente e iconica. In questo progetto la materializzazione incorpora elementi e colori che possono essere facilmente associati a questa premessa.

Una metamorfosi materica e morfologica trasforma la grande apertura del soffitto in un imponente lampadario dalle suggestioni barocche. Costruito con tubi in PVC trasparente, colorati con anilina all’acqua e illuminati con LED, collega i due piani con dinamismo e coerenza narrativa.

Le cornici romboidali di diverse misure e materiali sono un dispositivo narrativo che progredisce dall’esterno verso l’interno. Sono stati utilizzati materiali alternativi che evocano permeabilità e malleabilità, come lastre sinusoidali traslucide e lastre in policarbonato goffrato.



Trattandosi di composizioni ad alta densità spaziale, gli architetti dello studio EFEEME hanno deciso di contrapporle a pareti lisce con sfumature di colore fatte a mano che dal soffitto vanno al pavimento, permettendo così un dialogo e non una competizione tra gli elementi strutturali dello spazio.

Gli arredi del bar ristorante Isabel de la Cruz

Gli arredi in stile living del bar ristorante Isabel de la Cruz sono composti da tubi di polietilene espanso rivestiti con tessuto su disegno. Il banco bar, i piani dei tavoli, le scale e il pavimento sono stati realizzati in terrazzo con disegni e colori studiati appositamente per questo progetto .

Il locale occupa l’intero lotto all’angolo della via ed è concepito come un contenitore permeabile che interagisce, attraverso ampie vetrine che consentono di vedere all’interno, con le dinamiche dell’area pedonale circostante. La cortina che racchiude la parte alta della facciata, oltre alla funzione parasole, definisce e svela gli interni del piano superiore.

Scritte luminose che riportano la frase “Dove regna l’amore, ci sono le leggi” si susseguono in varie zone del locale.

Location: Villa Maria, Cordoba, Argentina.

Area: 590 sqm

Architecture Studio: EFEEME arquitectos

Architects: Flavio Diaz, Marina Alves Carneiro

Photos courtesy: Arch. Gonzalo Viramonte

by