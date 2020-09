Stringhe di luce, fluidità scultoree e tonalità boreali definiscono un nuovo livello di esperienza, tra spazio e cibo.

Per MOYA, nuovo ristorante asiatico, l’architetto Maurizio Lai ridisegna, con installazioni luminose, segni e costruzioni ordinate, gli spazi della ristorazione contemporanea.

L’architetto Maurizio Lai progetta con cura sartoriale un luogo in cui luci, colori e geometrie astratte delineano un linguaggio compositivo creativo e inatteso.

Nel progetto del ristorante MOYA, installazioni luminose e tagli geometrici ricorrono all’interno di un contenitore essenziale, costruendo un’identità inedita, lontano dall’immaginario collettivo di una ristorazione asiatica standardizzata.

Maurizio Lai progetta il carattere e le funzioni di un luogo che in oltre 1000 mq trova occasione di sorprendere e rassicurare l’ospite, ridefinendo i classici canoni della ristorazione ed accogliendo in spazi che rievocano il mondo dell’hospitality.

L’uso sapiente della luce, segni artistici ed effetti scenici racconta un’idea di futuro plausibile ed ospitale. Il progetto di interior si sviluppa in un racconto materico, sensoriale e cromatico, che si articola nei diversi ambienti per coinvolgere ed amplificare la percezione visiva.

La riconfigurazione architettonica dell’edificio preesistente si evidenzia con il progetto di facciata, in un processo di sottolineature ed accenti svolto da elementi luminosi lineari, mentre ampie vetrate rendono permeabile lo spazio interno.

L’ingresso

La sinergìa tra architettura, design e gesto artistico, che caratterizza il lavoro di Maurizio Lai, trova emblematica rappresentazione in una installazione luminosa all’ingresso del ristorante. Firma tridimensionale, stringa di energia fluida e rampicante che attraversa lo spazio, domina la hall sviluppandosi in altezza fino al piano superiore ed introduce un tema di dinamismo e verticalità. A fare da quinta, una parete in vetro color verde smeraldo con una scansione verticale di punti luminosi. Superfici scure in specchio bronzato rivestono le pareti del vano scale riflettendo l’installazione all’infinito, dilatando lo spazio e la sua visione.

Le installazioni luminose

La grande sala centrale si caratterizza per una scansione regolare di stampe digitali su lastre di policarbonato retroilluminato che definisce un paesaggio essenzialmente acquatico. A contrasto con il calore dei rivestimenti lignei della sala, richiama le tonalità delle modulazioni di colore sulle pareti dove le luci disegnano su vetri policromi il senso di una perpetua aurora boreale e la scultura orizzontale che mette in scena geometrie circolari. Altri complementi luminosi in vetro retroverniciato, nati da questo primo segno, si trovano diffusi negli spazi di raccordo, accompagnando lo sguardo degli ospiti con la propria presenza.

Gli spazi interni

Moya è uno spazio inedito: illustra una nuova idea di contemporaneo, tramite un’evocazione dei sensi e richiami al retrofuturismo, filtrati dalla poetica visiva di Maurizio Lai. Gli spazi di degustazione, sviluppati su due piani, sono caratterizzati da un racconto cromatico che, ai toni scuri dei rivestimenti, contrappone elementi in vetro e tratti luminosi. La luce emerge come segno progettuale distintivo ed i numerosi elementi, progettati su misura, amplificano l’esperienza visiva, combinando retroilluminazione, proiezione e illuminazione a incasso al rivestimento materico, ligneo e vellutato, oppure ceramico e vitreo.

Il prospetto frontale della reception, in vetro accoppiato arancione retroilluminato, intercalato da listelli in legno impiallacciato Alpi, anticipa una scansione metrica e materica che ricorre nelle boiseries, i separè, i banchi bar e sushi.

I soffitti propongono il motivo della scansione geometrica su disegno, a effetto parametrico, declinata nei differenti ambienti con materiali diversi, scanditi da effetti di luce soffusa.

I pavimenti sono in grès effetto pietra, di Florim, panche e sedute hanno struttura in ferro verniciata a polvere, con rivestimenti in tessuto Elitìs.

Nella sala al piano terra, che affaccia sul giardino privato attraverso un’ampia vetrata, le suggestioni naturali vengono amplificate dall’utilizzo del vetro, che Maurizio Lai sceglie per dare vita ad una sequenza di elementi separatori illuminati in costa.

Le scansioni verticali sono usate per dividere lo spazio con un effetto prospettico diffuso, richiamando i toni acquei delle installazioni luminose a parete.

Location Mariano Comense (Como) Italy

Design Direction Arch. Maurizio Lai

Design Development Matteo Bonfanti, Arch. Giuseppe Tallarita, Arch. Alessandro Caruso

Works Direction Arch. Giuseppe Tallarita

Area 1034 sqm

Photos courtesy Andrea Martiradonna

