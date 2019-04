Progetto Ristorante OTIVM Milano.

Nel cuore di Milano, nasce OTIVM, un ristorante di 400 mq. che rivoluziona i classici standard architettonici

Situato nel centro della metropoli lombarda, nota per i suoi ritmi veloci e frenetici, da un’idea di N+M Design Studio, nasce OTIVM, un locale per sorprendere.

All’interno di un building realizzato da Giò Ponti, gli architetti e designers di N+M Design Studio trovano la giusta ispirazione per creare una location che rivoluziona e trasforma i classici standard architettonici per dar vita a nuove forme che richiamano i canoni della pittura rivoluzionaria e metafisica di Giorgio de Chirico.

Attraverso un lavoro che mescola i principi dell’interior design a quelli puramente architettonici, viene realizzata una location che si contraddistingue per una forte atmosfera teatrale e surrealista.

La pavimentazione in resina scandita da linee sinuose che riprendono le linee morbide ed in movimento del tetto, sembra voler accogliere ed al contempo abbracciare il cliente, immergendolo in un ambiente estremamente suggestivo.

Archi dalle linee pulite e neoclassiche sono stati realizzati appositamente per evidenziare e creare la prospettiva, accentuata da uno sfondo di tonalità giallo/arancio che mira a provocare immagini volutamente indefinite e che giocano sulla libera interpretazione di chi le osserva.

La scala che porta al soppalco del locale viene supportata da un’imponente colonna neoclassica dipinta per metà di colore vinaccio e per metà di blu-notte che ricorda le nuances della tavolozza di de Chirico. Adiacente a questa importante colonna, costruita per scandire lo spazio, nasce un’area dedicata ai dinner show ed, in particolare, agli spettacoli di performance aeree.

Ed è proprio alzando lo sguardo verso il soppalco, che si intravvede una delle peculiarità della location, ovvero l’area dedicata alla toilette. I bagni vengono settorializzati all’interno di un volume che, sul soppalco, viene separato dalle altre aree attraverso un vetro opaco e rigato dal quale, nell’ottica del vedo non vedo, si riescono ad intravvedere i lavabi. Gli architetti di N+M Design Studio realizzano questo blocco separato da questa quinta in vetro con lo scopo di offrire ai clienti l’immagine seducente delle silhouettes femminili mentre usufruiscono dei lavabi.

La zona bar è caratterizzata da un marmo a macchia aperta in cui si scorge la forma di un’enorme mantide, mentre il retro del bar riprende il blocco dedicato alle toilettes attraverso l’utilizzo del vetro rigato.

In quest’atmosfera, seducente e metafisica, si collocano ulteriori elementi, quali le eleganti poltroncine Lisa SCAB Design, i dettagli in acciaio champagne, le linee morbide del tetto interrotte bruscamente dalla grande colonna, che richiama il simbolismo fallico.



Ed infine, l’illuminazione, creata in collaborazione con VIABIZZUNO, scandita da sette immensi lampadari che riprendono le linee pulite delle arcate. Durante l’after dinner è possibile ammirare come le forme architettoniche si rivitalizzino, grazie alla sinergìa di musica e light design, accomodandosi dinanzi al banco-bar sugli sgabelli ed i pouf di PEDRALI.

La produzione degli arredi degli allestimenti è stata curata da PAM.ARCO srl sotto l’occhio attento dell’architetto Matteo Bertazzo per M.B.A. Contract.

OTIVM è quindi un locale creato per rompere gli schemi, un ambiente tratteggiato da richiami surrealisti, da forme fisiche che aprono le porte a dimensioni metafisiche, da linee, colori e vari elementi che vivono e si muovono per merito della visione artistica e alla cura di Nick Maltese e degli architetti di N+M Design Studio.

N+M Design Studio si pone come Mission il racconto delle visioni dalle quali si è assoggettati quotidianamente. Raccontare “la” storia è fondamentale; da qui l’esigenza di specializzarsi in architettura d’interni ed interior design, per far sì di trasformare gli avventori ed i fruitori in reali protagonisti degli spazi e dei contenitori progettati. Lo studio tende a dettare tendenze di Restaurant Design principalmente, ma disegna anche Cocktail Bar e spazi retail, DiscoClub ed Hotellerie.

