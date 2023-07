X+Living progetta il Flagship Store Pop Mart di Shanghai

Pop Mart, azienda leader nella cultura pop e nell’intrattenimento in Cina, si è impegnata a stimolare un nuovo impulso creativo nell’industria dei giocattoli pop.

Per la realizzazione del nuovo futuristico e tecnologico flagship store di Pop Mart, lo studio X+Living ha decostruito la cultura e i prodotti del brand e ha incorporato gli ultimi nuovi elementi dei media digitali.

Situato all’incrocio più trafficato di Nanjing East Road, nel cuore di Shanghai, il designer ha approfittato dell’opportunità unica offerta dalla location e, utilizzando il logo e gli elementi distintivi del brand, ha creato una gigantesca vetrina di quattro piani, semplice ma di grande impatto.

La facciata futuristica è come un confine tra due tempi e spazi diversi, amplifica la differenza tra i due mondi e rafforza il senso di fantasia della cultura pop per soddisfare le esigenze della comunicazione della cultura del marchio.

La forza del colore

Il colore e il pianeta sono usati come ispirazione progettuale per il piano inferiore e lo spazio superiore, creando un effetto contrastante e complementare.



Entrando, lo spazio è pervaso da colori che si dissolvono gradualmente; gli architetti hanno utilizzato i colori per enfatizzare l’identità giovanile del brand e rafforzare l’immagine dei giocattoli pop.

Lo spazio è suddiviso da espositori e teche in acrilico colorato, dalla texture simile al vetro, che interrompono il campo visivo rendendolo, in un illusione sognante, come fluttuante e libero dalla gravità.

Tecnologia futuristica

Il secondo piano, realizzato con componenti e tecniche sofisticate, si presenta come una narrazione spaziale e drammatica di un pianeta del futuro.



Lo spazio si snoda tra imponenti sfere metalliche che ospitano schermi digitali, espositori metallici ad arco che si estendono fino al soffitto; scaffalature metalliche, sempre ad arco, che delimitano il percorso dei visitatori e grandi nastri trasportatori per la consegna dei prodotti.

Il rigoroso controllo dei designer sulla trama, la raffinatezza dei componenti e l’utilizzo della tecnologia di stampa 3D, ha permesso di trasformare dall’immaginazione alla realtà il pianeta Pop Mart.

L’innovativo design e l’integrazione tecnologica coincidono con l’ambizione del brand di aprire un nuovo mondo per i giocattoli pop e l’ intrattenimento delle giovani generazioni.

Location Shanghai, China

Client Beijing Pop Mart Culture and Creative Co.

Design Company X+Living

Chief Designer Li Xiang

Area 600 sqm

Photo courtesy SFAP

