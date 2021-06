COSMETEA Retail Concept Shanghai

Lo storia del tè ha origini molto antiche ed il suo utilizzo è attestato da Oriente ad Occidente, grazie alle sue eccellenti proprietà benefiche. Nella contemporaneità, la cultura del tè significa non solo assaporare la bevanda del benessere, ma si concretizza anche in un momento di riflessione, di condivisione, fino a diventare un rituale che permetta di sfuggire dal caos del contesto urbano.

Ispirato alla cultura coreana del tè, il marchio di cosmetici Cosmetea sfrutta le qualità del tè e degli elementi botanici naturali in quanto incarnano l’umanità e la cultura.

Cosmetea unisce quindi i benefici del tè con la cosmesi, avvicinandosi allo stile di vita contemporaneo del pubblico attraverso la Tea Beauty Science, la stessa che propone una moderna estetica della moda basata sui sentimenti naturali, tipici dell’oriente.

Così, Cosmetea si è fatta carico del rinnovamento urbano della Yuyuan Road di Shanghai ed ha incaricato per la realizzazione dell’intervento, lo Studio cinese Nax Architects.

MICRO-RIGENERAZIONE ORGANICA DEL VECCHIO QUARTIERE

Il negozio si trova sulla Yuyuan Road, una via storica di Shanghai risalente al 1911 sulla quale si affacciano vecchi edifici, e che, nel tempo ha subìto varie trasformazioni e stratificazioni per rappresentare la storia e la cultura di Shanghai. Disposto su una superficie di 75 mq questo negozio di cosmetici è una sorta di esplorazione delle differenze tra regno naturale ed artificiale ed è definito come “spazio esperienziale” quasi fosse una “casa del tè galleggiante tra le montagne”.

SCENE SURREALI ED EFFETTI DI LUCE

Traendo spunto dal framing narrativo dell’architettura, per l’ingresso è stata utilizzata una superficie specchiante in acciaio inossidabile che, nella rifrazione di un susseguirsi di movimenti disordinati, attira l’attenzione dei passanti; un lungo piano in acciaio occupa la postazione centrale sul quale riverberano le luci pendenti dal vecchio soffitto in cemento ed, insieme alla luminosità dei mattoni in vetro, generano una scenografia surreale.

TONI DELICATI E TEXTURE TATTILI

La palette dello spazio è stata realizzata sulla base del rosso brillante del tè Puer (particolare tè cinese), che si fonde con le sfumature rosa a bassa saturazione; la tavolozza delle tinte rosa sta proprio ad indicare la fusione dei prodotti cosmetici con la cultura del tè, in modo di creare un ambiente rilassante.

UN POLIEDRO FLESSIBILE

I gradini fissi, in mattoni di vetro e metallo, accentuano l’interior design e dilatano l’ambiente verso i confini perimetrali dove i fruitori possono prendere posto liberamente. L’impiego di materiali trasparenti ravvivano l’atmosfera ed infondono un “senso di ondeggiamento”, mentre la flessibilità della configurazione spaziale e delle sue funzioni si basa sia nel sistema espositivo integrato, in grado di conferire maggiore dinamicità ed enfatizzare i prodotti, che nei gradini mobili realizzati con pannelli OSB e metallo perforato.

Le scale mobili sono decorate con i coperchi delle confezioni dei prodotti Cosmetea, mentre il logo sui coperchi è evidenziato dall’illuminazione, che trasforma i materiali riciclati in espressioni d’arte sostenibile.

Cosmetea Store

Location Shanghai

Area 75 sqm

Design Firm Nax Architects

Design Team Lina Chan, Yiting Ma, Jo Jiao

Photos courtesy Raitt Liu

Nax Architects è uno Studio di design internazionale. Con sede a Shanghai, offre servizi professionali esclusivi nel campo dell’architettura di interni, branding ed interazione.

