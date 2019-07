Concept Store NESTLE’, Shanghai.

Un nuovo modo di concepire lo “spazio tempo” grazie all’innovativa soluzione di posizionamento di 3000 capsule del mondo Nescafé

Il Gruppo Nestlé ha recentemente affidato l’incarico agli architetti SODA per la realizzazione del primo concept store dell’azienda a Shanghai.

Infatti, il design dello spazio, che rispecchia lo spirito innovativo, colorato e dinamico del brand, è in grado di interagire con il consumatore tramite l’esposizione delle tondeggianti capsule di caffè, che rappresentano sì gli elementi fondamentali del punto vendita, ma che sono perfezionati da una tecnologia invisibile.

La vetrina del negozio, che si affaccia su Huaihai Road, è composta da 3000 capsule di caffè, mille delle quali sono dotate di dispositivo a luci LED programmabili, a formare un’incredibile superficie digitale a pixel.

Il layout interno è caratterizzato da una sequenza di strisce colorate verticali, con le confezioni di caffè, che attraversano le pareti traslucide e, oltre ad essere decorative, danno l’illusione di dilatare questo esiguo spazio, come se fosse avvolto dal brillante involucro del caffè. Le fragranze di caffè e tè sono suddivise ordinatamente in eleganti cassettiere in acrilico, mentre monoliti cilindrici in Corian fungono da espositori.

Le specchiature traslucide hanno la funzione di trasmettere immagini multimediali ondeggianti per trasformare, come per incanto, le superfici in giganteschi schermi interattivi; infatti questi “mirror wall” permettono di accedere a software creati ad hoc per visionare la selezione dei prodotti, garantendo così un concreto servizio di consulenza personalizzata.

Nescafé Dolce Gusto Store

Location Shanghai, China

Company SODA Architects

Lead Designer Jiang Yuan& Song Chen

Design Team Chen Fei, Liu Panpan, Qiang Zhiwen, Wang Shan, Hao Zhiyuan, Wang Yueha, Shi Mingchunjian, Chen Xinru

Area 40 sqm

Constructor Shanghai RED Marketing Services CO.,Ltd

Interactive New Media Cooperation Blackbow

Photos courtesy Chen Xiyu

Soda Architects è uno Studio internazionale di architettura con sedi a Parigi e Pechino. Sotto la direzione creativa dei fondatori Jiang Yuan e Song Chen progetta spazi commerciali a livello internazionale ispirati ai maggiori designers contemporanei, tra cui l’”architetto del presente”, Jean Nouvel.

